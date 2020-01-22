【口罩攻略】嚴選外科口罩防飛沫傳染　圖解正確佩戴方法　

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴大，本港今日（22日）出現首宗確診個案，患者經由高鐵從武漢到港，並轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心。同日亦有第二宗初步確診個案。 冠狀病毒透過飛沫傳染，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良曾提醒，市民於人多擠迫的地方應戴上口罩。使用口罩除應用完即棄外，亦須以正確方式配戴才能防範未然。

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由於冠狀病毒能透過飛沫傳染，不少人均戴上口罩保護自己。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良曾提醒，佩戴口罩後應用完即棄，以確保衛生。佩戴口罩亦應注意以下幾項事項。

↓↓正確戴口罩須知↓↓

1.首先應先以清水、肥皂液或消毒液清潔雙手。 2.配戴口罩時不應露出鼻孔。 3.配戴口罩後不應再以手接觸口罩，以免觸摸到口罩上的細菌或病毒。 4.應盡快更換沾濕的口罩。 5.已使用的口罩不應重用，亦不應隨處擺放。 6.應將已使用的口罩棄置於有蓋的垃圾桶

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外科及N95口罩足夠預防病毒

此外，不同用料口罩的功效各有不同，當中一般外科口罩及N95口罩足夠預防經飛沫傳染的病毒，惟須注意用完即棄。而不少人常用的棉布口罩及聚氨酯口罩則會隨著清洗次數越多，而影響口罩的阻隔力。

↓↓點擊下圖睇各款口罩抗疫能力↓↓

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三款口罩細菌過濾效率高逾99.9%

消委會早前曾就市面上29款口罩進行測試，包括口罩的細菌過濾效率、透氣度等，當中有3款口罩的細菌過濾效率高逾99.9%，分別是「Elleair超強阻隔PM2.5成人口罩（標準）」、「理的Ultra Ready」外科手術口罩，以及「麥迪康Medicom Safe+」SPSHMK2585彩色生活口罩耳掛式.。

此外，調查顯示有兩款口罩的質素較差，總評分僅獲1或2分，分別為「加護CANCARE SurgicMask醫用口罩Surgical Face Mask」以及「Disposable Face Masks Two Ply」，總評分只有1分及2分。當中後者的過濾細菌及透氣程度均僅得1分。

↓↓按圖看全部29款口罩效能測試結果↓↓