【武漢肺炎】病徵與沙士近似　解構與新型冠狀病毒不同之處

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，截至周四（23日），本港現時有兩宗確診個案，隨著疫情漸擴散，加上新型冠狀病毒與沙士病徵有不少相似之處，社會有聲音憂慮十多年前的「沙士」疫情會重演。 《香港01》以圖文方式，分別盤點出兩類病毒的病徵、傳播方法等，其實兩者均會透過人傳人方式傳染，同樣會出現發燒、呼吸困難等症狀，而兩種病毒同樣暫無治療方法，只能透過保持衛生預防感染。

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沙士是什麼？

嚴重急性呼吸系統綜合症，即公眾俗稱的「沙士」（SARS），是由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒引起的呼吸道傳染病。

病徵是什麼？

患者起初會發高燒，即體溫在攝氏38度或以上，其他症狀包括發冷、顫抖、頭痛、疲倦或肌肉痛，亦有機會出現肚瀉。

傳播途徑及潛伏期長度？

病毒主要經由患者咳嗽或打噴嚏時產生的呼吸道飛沫而傳播，潛伏期可長達大約10日。

如何治療病毒及預防方法是什麼？

根據衛生防護中心資料，目前沒有疫苗可以預防「沙士」，因此最有效的防範方法為保持良好的個人及環境衞生。

武漢肺炎

武漢肺炎是什麼？

武漢肺炎即是「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」，由去年底起在武漢市爆發。根據世界衞生組織（世衞）的風險評估，是次肺炎病例群組與一海鮮及活動物批發市場的關連顯示感染可能與接觸動物有關。

病徵是什麼？

武漢肺炎的病徵包括發燒、乏力、乾咳及呼吸困難。其中部分患者病情嚴重。不過，本港的第二宗確診個案，患者一直未有發燒及呼吸道病徵。

傳播途徑及潛伏期長度？

根據衛生防護中心的資料，現時仍未能確定武漢肺炎的傳播途徑及潛伏期。早前到武漢視察後確診感染病毒的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師王廣發，曾透露懷疑病毒經由結膜進入體內，然後擴散至全身。

如何治療病毒及預防方法是什麼？

根據衛生防護中心資料顯示，現時病毒未有治理方法，亦無預防的疫苗。因此中心提醒市民必須保持良好的個人及環境衛生。

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