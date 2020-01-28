【武漢肺炎】初創公司成本價代購日本口罩　創辦人：蝕住做助港人

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續肆虐，市民爭相搶購口罩，部分藥房坐地起價，一盒50個的外科口罩售價炒至近200元。有本地初創國際快遞平台昨日在Facebook貼文，表示將以40元一盒的成本價代購日本口罩，截至今日（27日）下午6時，已收到超過16萬則留言表達購買意向。 聯合創辦人林煥枝接受《香港01》訪問時透露，連同國際、本地運費等成本，40元一盒的售價不能獲利，「一定會蝕，無可能賺。」他直言，代購口罩的原意只是希望貢獻自己公司的物流聯繫能力，擔當輔助角色，讓香港人在疫情下能得到保障。

▼市面售賣口罩情況▼

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香港物流初創公司Spaceship，其Facebook專頁周日(26日)凌晨發帖文，希望能用快遞優勢協助採購口罩，並且可用成本價購買所需口罩數量，首批為「日本FujiNap Co.Limited富士柔軟醫療口罩」，每盒50個，售價40元，每人限購2盒。

帖文呼籲網民留言，註明所需口罩數量，成功採購相關數量後會再出貼文通知大家訂購及付款詳情。截至周一(27日)下午6時，已錄得約16萬則留言，大部分人均留言希望購入2盒口罩。

對於如此龐大的訂購意向，聯合創辦人、首席執行官林煥枝接受訪問時直言：「完全出乎意料（out of expectation），原來香港人需要咁大協助。」他說，原本的構思是透過貼文統計需求，按照目前情況，他承認要預留足夠貨量有難度，但會盡力而為，「截至目前我哋係一蚊都無收過。」

本地初創國際快遞平台Spaceship昨日在Facebook貼文，表示將以40元一盒的成本價代購日本口罩，截至今日（27日）下午6時，已收到超過16萬則留言表達購買意向。（Facebook截圖）

作為曾在醫院工作的註冊護士，林煥枝說，自己因而對不同口罩有所認知，目前大部分醫護專用口罩均為中國製造，「連醫院工作的朋友都反映口罩短缺。」

林煥枝說，很多港人在本地買不到口罩，因此只能轉為由外地購入口罩，但普通人所知的貨源並不多，Spaceship作為物流公司，希望能從中擔當輔助角色，貢獻自身能力讓港人得到保障，目前正與澳洲、美國、日本及加拿大口罩廠商洽談，目前首批價格較相宜、貨量較多的則是「日本FujiNap Co.Limited富士柔軟醫療口罩」。他表示，公司目前正建立落單及付款平台，技術人員正嘗試根據留言排序，日後或能依照相關次序出貨，而收貨方式則考慮採用順便智能櫃。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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成本及售價方面，林煥枝直言國際及本地物流涉及大筆成本，扣除後根本沒有獲利空間，「大型網店賣緊100蚊一盒，一定會蝕，無可能賺。由頭到尾，根本唔係為賺錢，公司入面每一個人都好想出一分力，年三十晚我哋已經開始籌備。」他寄望，社會不同持分者能團結貢獻香港人。