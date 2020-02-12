【專訪】盛智文：林鄭時有溝通問題　政府古舊倡邀年輕人加入

由去年6月反對修訂《逃犯條例》風波，以至近日應對新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）問題上，特首林鄭月娥處理手法備受批評。蘭桂坊集團主席、海洋公園前主席盛智文接受《香港01》專訪時指，林鄭月娥是一個「聰明的好人」，但管理風格不適合年輕人，更直言林鄭「有時與人溝通出現問題」。盛智文認為，現時政府十分古舊（antiquated），應邀請更多年輕人加入。 對於抗爭者提出的「五大訴求」，盛智文同意應成立獨立調查委員會，但不止只調查警方，而是整個事件；另外，他又認為應特赦部分人士，如罪名較輕的年輕人。

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盛智文：內地政府需要香港 不會傷害香港

對於反修例衝突形成原因，盛智文認為主要在於內地政府及本港年輕人所著重的有所不同；中央政府重視「一國」，而本港年輕人則著重「兩制」，亦懼怕內地政府。他又指，根據與內地政府的討論，他相信內地政府不會對香港用更高壓的手法，認為從早前安排駱惠寧擔任中聯辦主任即可見一斑，「內地是需要香港作資金進出，故不會傷害（hurt）香港，是希望可幫助香港找到解決方法」。

由處理反修例風波，至近期應對疫情，林鄭月娥都備受批評。盛智文在林鄭2017年參選時，曾為她助選。他表示，林鄭的作風或未能符合年輕人要求，與年輕人想法有差距，更直言林鄭「有時會有溝通問題」，他建議應邀請更多年輕人加入政府。

對於是否支持林鄭月娥繼續任期，甚至連任，盛智文認為立法會選舉即將來臨，故現在很難更換特首，「要先看立法會選舉發生甚麼事」。

盛智文認為林鄭月娥是一個聰明的好人，但管理風格不適合年輕人。（資料圖片／梁鵬威攝）

盛智文支持成立獨立調查委員會 特赦部分年輕人

民間提出「五大訴求」，要求政府撤銷被捕人士控罪，及「雙普選」等，盛智文同意成立獨立調查委員會，但不應只調查警方，而是整個風波，「由頭到尾，要調查為甚麼會走到這一步」。另外，他亦同意特赦部分年輕被捕人士，如部分只是行經就被捕的人，並認為應以寬鬆手法處理；但嚴重罪行，如破壞店舖的被捕人士則不可被特赦。

他又認為，在《基本法》列明下，香港最後會有普選，但每個國家都有不同制度，他指若制度可為市民帶來更好生活已是適合制度。盛智文希望香港人可投票選出特首，故他笑言2015年立法會否決政改方案時「嬲到想殺人」。

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倡對話解決問題：要「隻眼開隻眼閉」

盛智文稱，對話是解決問題的最好方法，明白不少市民或不欲與林鄭對話，但要「隻眼開隻眼閉」，雙方亦要有所讓步，待事件平靜後，才可達到普選等訴求。

近來市民抗爭手法延續至日常生活，提倡「黃色經濟圈」。作為「蘭桂坊之父」，盛智文批評「黃色經濟圈」荒謬（ridiculous），直指做法有違人性，絕不會持續，「會慢慢死亡」（Die out eventually）。