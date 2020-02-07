自由裝嵌滑鼠The Sañe　由產品設計學生開發　冀減手腕勞損風險

今年是庚子鼠年，現代社會中不論上班、上學或打機一族，總離不開「電腦滑鼠」。然而，長期以錯誤姿勢或選用不適合的滑鼠，有可能會導致手腕受傷、勞損，當中以電競選手為例，部分人在20歲至30歲期間便因手腕勞損而退役。 有見及此，產品設計畢業生袁瑋恩日前設計一款可以拆件再裝嵌、拼砌成不同尺寸大小及形狀的滑鼠「The Sañe」，配合獨特的圓拱型滑鼠墊，更可將用家手腕承受的壓力分散至手臂，減少手腕受壓，降低用家因長期打機而受傷的機會。

袁瑋恩考慮到不同人的手部形狀及大小的差異，因而設計出可拆件再裝嵌、拼砌成不同尺寸大小及形狀的滑鼠，令用家在使用時更舒適就手。（受訪者提供）

香港高等教育科技學院（THEi）產品設計（榮譽）文學士畢業生袁瑋恩，鍾情電腦網絡遊戲、射擊遊戲，她從而發現，參與世界比賽的電競選手，經常會手腕勞損或受傷，部份人需要在20至30歲之齡退役。故她希望可設計一款滑鼠作其畢業作品，減少用家因長期使用而導致手腕受傷的風險。

其滑鼠作品最終命名為「The Sañe」，袁瑋恩考慮到不同人的手部形狀及大小的差異，因而設計出可拆件再裝嵌、拼砌成不同尺寸大小及形狀的滑鼠，令用家在使用時更舒適就手；配合獨特的圓拱型滑鼠墊，更可將用家手腕承受的壓力分散至手臂，減少手腕受壓，降低用家因長期打機而受傷的機會。

產品設計畢業生袁瑋恩日前設計一款可以拆件再裝嵌、拼砌成不同尺寸大小及形狀的滑鼠「The Sañe」，可減少手腕受壓，降低用家因長期打機而受傷的機會。（受訪者提供）

在用家使用電腦期間，「The Sañe」會透過感應器探測用家心跳，若發現心跳過快或久久未有放開滑鼠時，便會亮起提示燈號，提醒用家休息及飲水。「The Sañe」亦會以磁力原理，令滑鼠在玩遊戲中可產生加重力度、拖慢動作等效果，射擊遊戲操作期間能更加融入情境。

袁瑋恩就讀THEi課程期間，獲一間工作室聘任為兼職設計員，協助進行產品開發；畢業後則赴澳洲參加「工作假期（Working Holiday）」，目前計劃會在澳洲進修，期望將來可從事與設計相關工作。

THEi產品設計（榮譽）文學士現時已納入「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」，申請人可以透過聯招（JUPAS）系統申請入讀。