【武漢肺炎・直播】增2宗確診　馬會電話投注部有員工家人確診

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，國家衛健委今日(10日)公布，新型冠狀病毒病例全國累計40171人確診，死亡人數增至908人；本港昨日新增10宗確診個案，累計增至36宗，是出現確診個案以來單日最多。

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（衞生防護中心FB圖片）

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【17:00】馬會宣布，昨天下午收到一位在沙田通訊及科技中心電話投注部3樓工作的同事通知，表示她的家人不幸確診了新型冠狀病毒，已在醫院接受治療，該位同事也按衛生署的指示，已入住政府其中一個隔離營，目前並無任何感染徵狀。

馬會表示，已對電話投注部以及其他有關的地方，包括洗手間、升降機、飯堂等進行消毒。該員工在過去兩星期只曾上班四次，最後一次是2月5日，正根據過去14天的資料，聯絡曾經坐在該同事附近的其他同事。為員工健康著想，決定安排曾坐在該同事附近的其他同事在未來兩星期不用返回中心上班。

【16:48】何婉霞稱，公院今日一共呈報42宗懷疑個案，95人仍然接受隔離治療。38宗確診個案當中，1人已離世，37人在6間公院留醫，4人情況危殆，需要插喉，在深切治療部跟進。其餘病人中，有1人情況嚴重，32人情況穩定。

截至昨日中午，局方已為11名醫護人員隔離檢查。負壓病床方面，公院已開891張，使用率為37%；負壓病房則有470間，使用率為55%。

【16:42】張竹君指，今日新增2宗確診個案，第37宗個案是第27宗、24歲男子的55歲阿姨，亦即「打邊爐家族」其中一員。她曾參加1月26日的家庭聚會，在1月30日開始發燒及流鼻水，曾向私家醫生求診，後被安排入住威院，今日確診。而這個家族中，亦有一人已初步確診等候覆檢。

第38宗個案是69歲男病人，14日內沒有外遊，現於東區醫院留醫。他有慢性疾病，與太太和外母同住西灣河街祥興大樓。他在1月30日開始咳，2月7日曾看私家醫生，2月9日因氣促入住東區醫院。患者現時情況比較差，需插喉。患者的太太和外母測試後已呈初步陽性，正入住東區醫院。

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【16:34】食物及衞生局局長陳肇始教授、食物及衞生局副秘書長（食物）鄭鍾偉、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生和醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯醫生，出席記者會交代疫情。

陳肇始表示，今日是強制檢疫令生效後第三日，過去兩天入境人流已大幅減少，1193人需要接受隔離，當中1066名香港人，逾九成人要在家中隔離。而當中35人正居住酒店，20名香港居民被安排入住檢疫營。她又說，政府資訊科技辦公室會透過實時位置分享，確保受隔離人士留在指定處所。

她指，署方已向516名接受檢疫人士進行實時地點分享監察；電話聯絡了679名接受檢疫人士；並進行了448次視像通話。衞生署及民政事務總署熱線接收了278個查詢電話。另外，警方已進行了167突擊檢查，發現有9人未有24小時留在處所內，警方已聯絡到其中7人，餘下2人警方會發出通緝令。

陳肇始呼籲所有接受隔離人士，應守規例留在家中或指定處所，而市民外出時「有需要時應戴口罩」。

【15:36】據悉，東區醫院昨日初步確診武漢肺炎的69歲男子，其兩名家人均初步確診陽性。而「打邊爐家庭個案」至今累積10人初步確診；另有一名家人仍等待化驗結果，正於威爾斯親王醫院留醫，據悉亦已初步確診。

【15:00】台灣陸委會宣布，2月11日起，港澳人士，除商務履約、跨國企業內部調動、已取得台灣居留證之配偶及未成年子女外，均暫緩到台灣；包括港澳學生亦暫緩入台。而所有獲准入台者一律均須進行居家檢疫14天。

【08:00】國家衛健委公布，新型冠狀病毒病例全國新增3062確診病例，累計40171人確診，死亡人數增至908人。

【07:01】新型冠狀病毒確診宗數持續上升，截至周一（10日）上午7時01分，全國確診病例39916宗，905人死亡，疑似病例28942宗，治癒病例3239宗。

【03:35】西班牙確診第二宗新型冠狀肺炎病例，患者是一名英國籍男子，他的妻子和2名女兒的檢測結果則為陰性。

【03:35】中國紅十字會官方網發布消息，該協會黨組書記、常務副會長梁惠玲要求湖北省和武漢市紅十字會把疫情防控工作作為當前最重要的政治任務，將民眾生命安全與身體健康放在首位，還要求湖北紅十字會要求深刻汲取捐贈款物管理失職失責的教訓、迅速開展自查自糾，採取切實管用措施，堅決徹底整改到位。

【00:50】中國國務院總理李克強與德國總理默克爾（Angela Merkel）2月9日晚通電話，雙方就疫情防控工作交換意見。李克強強調，希望德國在內的國際社會保持理性，支持中方防控疫情的努力並加強國際公共衛生安全合作，也希望德方為中方通過商業渠道從德國採購醫療物資提供必要便利。

【23:50】衞生署衞生防護中心公布今日一共有10人確診感染由新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」，創單日確診案最多紀錄，本港總確診個案增至36宗。

9名患者來自同一家庭。最先確診的患者為在年初二（1月26日），有份到觀塘Lento Party Room打邊爐和BBQ的24歲男子，他的父親（68歲）、母親（57歲）及外婆（91歲）（第一個家庭）均確診；他的三姨（51歲）、表姐（25歲）和表弟（22歲）（第二個家庭）也確診；他的四姨（50歲）和表弟（23歲）（第三個家庭）亦中招。當中尚有兩人出現病徵正於威爾斯親王醫院留院接受治療，據了解，當中一人亦初步確診。

第10名患者為一名70歲男子，有長期病患，居於牛池灣彩峰苑。他於2月1日至7日期間曾先後向兩名私家醫生求診，並於8日因持續發冷及氣促到基督教聯合醫院求醫並入院接受隔離治療。

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