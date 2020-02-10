【武漢肺炎】清潔工排口罩不果：被逼重用　唔返工又無錢

本港「一罩難求」，銀河工程集團今日（10日）在大角咀免費派發10,000個口罩，每人限取5個，共2,000個名額。 有清潔工由於要上班，無法花時間取籌，直至中午到場後，才發現籌號已派完。他說，現時口罩不足，只能被逼重用口罩，而公司今早才派發10個口罩，供他們一日使用一個，難應付需要，「好多汗，口罩會濕⋯⋯但唔返工又無錢。」

銀河工程集團今日在大角咀免費派發10,000個口罩，現場出現人龍。（羅君豪攝）

2,000個籌號在約一小時後已迅速派完，不少特意到場市民只能失望而回，亦有市民明知籌號派完仍堅持排隊，坦言仍要「博一博」。

清潔工口罩不夠：開工點排隊？

有清潔工今日到場後，才得悉籌號已派完。他表示，現時家中只剩六至七個口罩，惟要與太太共用，數目不足，坦言「好擔心」。他表示早已知道今日(10日)大角咀會派發口罩，早上六時多已見到有人排隊，但由於要上班，故無法排隊取籌號，「要開工點排隊？開工時間去排隊，畀佢哋（公司）見到又俾人鬧。」

他說，直至中午才能抽空來看，怎料籌號已派完，「諗住過嚟睇下有冇死雞執，點知派晒。」

有清潔工今日到場後，才發現籌號已派完，（王潔恩攝）

「唔返工又無錢」

他指，公司今早有派發口罩予員工，但只派十個，讓他們一日使用一個，但平日上班最少8至10小時，每日至少需要使用兩個口罩，「好多汗，口罩會濕⋯⋯但唔返工又無錢。」他說，一旦無口罩，只能將毛巾或紙巾墊底，今日只能用「私伙」的重用口罩，「焗都要㗎，好過唔要，扔咗就冇。」