【肺炎口罩】影音店多國搜羅經歷「cut單」　難忘長者跨區撲口罩

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎令全城陷入口罩荒，不少商家四出撲口罩，每逢返貨總現搶購人龍，甚至凌晨冒寒風苦等。港人為口罩瘋狂，有藥房高價炒賣口罩，也有本身非售賣醫療用品的商家加入戰團，但以成本價出售，只為市民有一罩傍身。 在藥房林立的旺角區，有售賣數碼產品的商戶在上月初起派發逾千個口罩，先後從美國、印尼、西班牙搜羅，以良心價出售口罩即吸近二萬個留言，除了「兩盒Thx 」，更多人是私信動之以情細訴無口罩之苦。有員工透露，昨日（11日）有居住荃灣的婆婆稱首次踏足旺角，從朋友消息以為有口罩派發，豈料早已錯過，他亦不忍婆婆空手而回，送上一包私伙口罩。

每逢有商戶派發口罩，不難發現長長人龍。（資料圖片 / 李澤彤攝）

曾被cut單 索超貴空運費

位於旺角信合中心的樓上舖Focus Point，員工在武漢肺炎爆發初期，已開始四出搜羅口罩，去年年底仍成功在Amazon購入四箱、每箱10盒美國品牌口罩，125個一盒只需140港元，平均每個口罩只是約1.1港元，其後以同價訂貨即被取消訂單，一月初再次下單已升價至340港元一盒，且不能再使用較平價的船運，DHL速遞索價1600港元，老闆聞價已感「搵笨」即放棄。

Focus Point其後亦從印尼搜羅醫療級三層口罩，周日（9日）在社交網站貼文，指將有1000盒口罩，以成本價每盒75元出售，當中四成預留給高危工作人士，但已預告最快本月底才到貨。貼文一出，已吸超過萬個留言及分享。

員工譚先生接受《香港01》訪問時表示，最早一批美國口罩已分發給員工及在一月初向市民免費派發1280個口罩，但因收到不少市民留言大呻「急需」，員工間又眾籌口罩，上周六（8日）再免費派發多1280個口罩。他嘆言，一月初來領取口罩人士較疏落，一小時只有五、六個人來查詢，但第二次則有人提早排隊，甚至透過私信分享苦況，例如有長期病患者帶同醫生紙上門，也有老人院職員無奈說從事社區服務卻被看低一層，口罩儲備僅一個月，期望可獲分一點口罩。

有人家中口罩儲備所剩無幾，只能豬嘴上陣。（資料圖片 / 李澤彤攝）

口罩消息一出 即吸逾萬查詢

無奈是小店的能力有限，也沒有時間分辨留言者處況真假，負責處理口罩的譚先生只能幫得一個得一個，「老闆心態係寧願幫啱一個，都好過唔幫佢哋」，但連日來分別從Facebook、電話、甚至面對面接獲市民查詢，光是WhatsApp信息亦有近1400個，亦有人深夜來電求口罩，「佢哋以為打嚟就即刻有貨，或者想book定位先，但我真係未有貨住，船期拖都無辦法，唯有mark低佢哋資料先」。本港一罩難求，昨日亦有居住荃灣、衣著十分樸素婆婆稱首次踏足旺角，輾轉來到Focus Point出示一則報紙剪報圖片，特意搭車來陌生地以為有口罩派發，又呻說兩度排萬寧口罩也空手而回，家中僅餘十多個口罩，只好每兩日用一個口罩，譚先生憶述時也嘆心酸，但當日沒有口罩派發活動，只好轉贈自己私伙的一包三個紐西蘭口罩，臨走前婆婆亦千叮萬囑「到貨記得打畀我啊」。

另一難題是即使成功訂購口罩，也未必順利到貨。譚先生表示，1月7日老闆透過「朋友的朋友」認識印尼廠商，以57港元一盒，購入20箱口罩，但一直被拖貨，料最快本月底才到貨；其後老闆又透過香港代理，以每盒160港元價格，購入500盒口罩，計劃以每盒190元出售，估計最快本周到貨。

對於特首曾說「如有採購途徑，可轉介政府」，譚先生直批「黐線」，認為即使轉介也擔心口罩最終落入裝備充足的警察，不如自救。

全城口罩難求，早前有釣具公司向市民派發口罩。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

商戶批口罩被抬價 多國撲口罩派發

七島釣具香港有限公司周日（9日）亦派發2000個日本口罩，每人只限領取10個。負責人鄭先生表示，上月中在本港藥房看見一盒質素差口罩也索價800多元，部分更要40多元一個，批評「香港人發國難財」，故花數千元訂購一批，「有長者五點排隊，好心悒！ 政府唔應該用死一本天書去買口罩，呢啲突發事件唔係工程，唔應該價低者得去採購口罩」。

此外，銀河工程集團有限公司亦在周一（10日）免費派發10000個口罩，同樣吸引長長人龍。老闆丁先生表示，在年初六有朋友告知可從加拿大購買最後一批口罩，來貨當日，即安排員工把沒有獨立包裝口罩重新入袋及派發。他稱，原本打算訂購印尼口罩，但送貨期一推再推，料最快三月底才有，只好放棄。

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