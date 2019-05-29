中環擬設行人專用區　區議員憂滋擾居民　恐PMQ一帶成「重災區」

港府提倡「易行城市」概念，鼓勵市民少坐車，多走路。運輸署最新建議，擬在深水埗區和中環蘇豪區一帶、「大館」及PMQ元創方等景點的連接道路，設部分時間行人專用區，增加核心商業區的步行空間及優化過路設施，最終建議細節將於2020年第2季公布。 中西區區議員伍凱欣、楊學明出席港台節目《千禧年代》時表示，初步反對政府在中西區部分街道規劃成行人專用區，並指近年不少酒吧進駐該區，已對居民造成滋擾；而現階段仍待當局提交更多詳細安排。

中西區區議員伍凱欣指PMQ元創方一帶因許多酒吧進駐，已對治安、衛生及噪音造成負荷，不適合設計成行人專用區。（資料圖片）

伍凱欣今日（29日）早上表示對政府建議有保留，她指區內有居民就建議向她反映感憂慮，因近年有許多酒吧進駐中西區，已對治安、衛生及噪音造成負荷，若再落實行人專用區，或令問題惡化。

伍凱欣強調，PMQ元創方一帶情況更甚，不適合設計成行人專用區，擔心落寶會成「重災區」。她認為，就中西區而言，以石板街作為行人專用區比較可行，因該處人流及車流較少，現時亦已是半行人專用區，故對居民影響相較少。

伍凱欣亦關注有關專用區的交通問題，規劃行人專用區令該區巴士路線需要改線，封路會令有幾多條巴士線受影響，以及有關改道方案，目前仍需當局提供更多詳細計劃資料。她亦關注行人道路，一些上坡設施都未有涵蓋，憂慮專用區設計未盡完善，增加市民意外風險。

運輸署選定中環為易行城市試點，有關的最終建議將於2020年第2季公布。（區議會文件）

除非保證不變旺角行人專用區「翻版」

楊學明亦表明反對，又指除非政府就行人專用區有具體資料及規劃，現階段難以單憑概念作出相關討論。他認為政府計劃原意是希望「帶旺」該區，惟楊學明表示過往亦曾收到當區居民投訴，指PMQ元創方的酒吧及餐廳對附近居民造成滋擾，若政府能確保吸引主要以文化為主的客源，而非造成「翻版」的旺角行人專用區，如吸引大眾到該處賣唱等，確保能減少對居民造成的負面影響，亦可考慮在該處規劃成行人專用區。

中西區區議員楊學明表示，中環設行人專用區需有足夠措施避免變成「翻版」的旺角行人專用區。（資料圖片）

除了中西區，深水埗亦是試點，政府建議在市集街區，試行每小時30公里低速限制區，將桂林街及北河街的部份時間行人專用區向南擴展至荔枝角道等。深水埗區區議員劉佩玉致電港台節目《千禧年代》則指，有居民質疑計劃可行性，她續指由於深水埗區屬老區，人流又多，「人車爭路」和違例泊車情況嚴重。

劉佩玉擔心若在深水埗再設行人專用區，或令違例泊車問題惡化；而且附近商戶林立，經常有貨車需要到該區上落貨，設行人專用區或對商戶造成不便，她指方案仍有空間進行討論。

運輸署選定深水埗為易行城市試點，並提出8大建議，當中包括試行每小時30公里低速限制區。（區議會文件）

經民聯立法會議員梁美芬亦致電節目指指，設行人專用區有許多需要考慮的問題，包括對居民造成的影響、衛生、噪音，以及最重要的是要考慮對交通造成多大的負荷，以免重蹈旺角行人專用區覆轍。