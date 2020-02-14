【武漢肺炎】復課延至三月中　校長指有學校口罩存量僅夠用一日

教育局昨日宣布，中小學及幼稚園繼續停課，將不早於3月16日復課。資助小學校長會名譽主席張勇邦今（14日）接受港台節目《千禧年代》訪問時認為是適當安排。張指，過去學界與局方商討復課安排時，主要考慮兩個因素，包括疫情以及防疫物資是否足夠，局方決定有回應學界意見。 他表示，正統計學校口罩、消毒物品等存量，現時市面口罩供應斷市，學校未能購買足夠物資，存貨量不足，「有啲一日都頂唔到。」他指，以平均每校500人計算，每個學生一日用兩個口罩，每校一日消耗量可達一千個，認為有物資供應會較提供資助較為實際，「如果中央都買唔到，學校更加搵唔到。」

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因應停課日期延長，張勇邦表示，不認為要取消暑假，因為停課期間仍有教與學，若然取消假期，對教師、家長及學生不恰當，故學界傾向延遲暑假，但未有一個定案。他指，參考沙士時間，大部份學校延後暑假一周，以方便學校印制及分發教材等。

至於小六呈分試取消，他認為，對學校無大影響，復課後可集中學與教，不需要為出卷等花時間。至於對於學生而言，他認為影響不大，因一般只看重首兩次的呈分試成功，即使取消第三次呈分試，當年沙士時有學者指，對中一派位僅影響1%。

教育局昨日宣布，中小學及幼稚園繼續停課，將不早於3月16日復課。（資料圖片）

幼稚園校長：盼政府資助N班學費

幼兒教育人員協會會周慧珍接受港台《千禧年代》訪問時表示，現時學前預備班（N班）屬自負盈虧，有不少家長擔心疫情上學，增加小朋友感染機會，故申請退學。她認為家長決定「無可厚非」，但部份基層家庭家長仍需繼續上班，需將子女暫託於幼稚園，希望政府可以支持N班停課期間的學費，減少家長支出，同時確保幼稚園財政營運。

她強調，現時雖然停課但學校老師仍然工作，例如致電家長提供支援輔導，有小部份學校提供網上教學等，而長全日制幼稚園亦繼續運作，為有需要家長照顧小朋友。

周續指，現時疫情未有緩和跡象，理解延長停課的安排，又指現時學校難以採購足夠口罩及消毒物品，若三月後復課，期望教育局可協助學校訂購防疫物資。