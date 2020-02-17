【武漢肺炎】網店免費派口罩　負責人：張羅口罩難半小時已升價　

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，全港口罩供不應求，口罩價愈升愈高。網店Onbrico卻宣布即將送出一萬六千個口罩，早前更安排網上登記。 事實上，Onbrico負責人接受《香港01》訪問時表示，張羅口罩並不容易，惟留意到市民在農曆年期間都要四出找口罩，故在大年初一起全球搜羅口罩，並將部分以成本價出售，並分發部分口罩給有需要人士；惟他直言，全球口罩批發商都爭相加價，最嚴重情況是半小時已加價，甚至已全被搶空，形容：「拿著口罩等於拿著現金，口罩價不停升」，不打算再入貨。

早前曾免費送出500個口罩的網店Onbrico，早前（12日）再次宣布，免費派出16,000個口罩給市民及團體，每名市民可獲10個，有急切需要的長者可取20個；網店更計畫向８個團體提供口罩，每個團體不會多於1,000個。

賣得貴沒意思 太多人需要口罩 幫到就幫

然而，網店沒強制要領取者讚好專頁或分享帖文，反要求團體以電郵申請、市民直接傳信息（PM）給店舖申請。負責人解釋，「賣得貴沒意思，加上太多人真的需要口罩，幫到就幫了。」

負責人直言，網店原先定位是潮流用品，因此並無沒相熟的醫療用品供應商，惟因目睹市民在大年初一，要四出輪候口罩，故開始聯絡韓國、台灣、泰國及印度廠商，希望能大手購入口罩，供親友自用及派給需要人士或團體，餘下則以基本價放售，以解大家燃眉之急。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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張羅口罩曾試過付款後無貨 亦憂心會被扣關

然而，全球都對口罩有需求，不少商人乘機抬價，令口罩愈來愈貴，Onbrico負責人在搜羅期間屢遇困難，試過付款後無貨，有貨亦憂心被扣關或運送安排出問題。他解釋，平日入貨前會審視批發公司背景，評估公司是否可靠、貨品有否安全證明等，惟口罩競爭激烈，多加思索便被搶得「一罩不餘」，笑言買口罩跟「買大細無分別」。

他又指，平常合作是獨家代理或直接買貨，但口罩是被人以一倍價錢搶走，多想五分鐘都隨時無貨，猶豫就被搶走，試過五分鐘內已被搶空，而且價格變動得太快，半小時後每個口罩價錢可以差0.5元。

口罩被人以一倍價錢搶走，多想五分鐘都隨時無貨，猶豫就被搶走，試過五分鐘內已被搶空，而且價格變動得太快，半小時後每個口罩價錢可以差0.5元。 網店Onbrico負責人

每個韓國口罩批發價由兩元一個升至30元

市面至今仍一罩難求，他指，本來有意再購入口罩回港以「良心價」轉售，惟口罩價貴得嚇人，「拿著口罩等於拿著現金，口罩價不停升」，他舉例指，韓國KF94口罩在大年初一（1月25日）的批發價約兩元一個，之後價格急升，目前批發價接近30元；而每個外科口罩價格，本周一（13日）升至4.5元至6元一個。

幾經辛苦，先後聯絡韓國、台灣、泰國及印尼等地廠商後，以約15萬港元，購入1,000盒土耳其口罩。未料廠家稱只可供應約740盒：「無話會退款，總之就問要不要。」

他感激快遞公司FedEx協助，既安排緊急運送，更提供半價收費，得悉貨品有望運港，故他決定將其中四成幾口罩送出，並開放登記，供有需要市民及團體分批領取。扣除親友及同事的兩千個及相熟宗教團體的兩千個後，其餘已成本價出售。

免費領口罩申請將於下周三（19日）截止，獲安排領取者須在2月24日前領取。有需要的市民或團體可到「Onbrico」的Facebook參看登記規則。