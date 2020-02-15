兩漢涉分別劫六福珠寶及寶達錶行提堂　均押後作進一步調查

本港近數月劫案頻生，五旬無業漢前日涉手持手槍狀物體打劫旺角六福珠寶，劫去近200萬元首飾，無業漢因而被控搶劫罪，今（15日）被押解至九龍城裁判法院提堂，他暫時毋須答辯，案件押後至4月16日以待作進一步調查，包括檢驗該手槍狀物體、被告作案使用過的打火機汽油及相關閉路電視片段。

旺角六福珠寶店一名男子入內企圖搶劫。（鄧栢良攝）

被告李伯榮（52歲），報稱無業，被控於本年2月13日在旺角亞皆老街「六福珠寶」劫去8隻手鈪、14隻吊墜、7條珠鏈、24條手鏈、24條黃金手鏈、62隻龍鳳鈪、66隻黃金手鈪，總值195萬元。被告沒有保釋申請，故案件押後期需要還押。

位於旺角花園街的寶達錶飾去年12月亦遭搶劫。(資料圖片)

去年12月涉寶達錶行劫案再有一男子提堂

另外，去年花園街寶達錶行劫案再拘一名涉協助搜掠名錶的男子。地盤工人施文健（22歲）被控於去年12月13日在旺角寶達錶飾劫去48隻名牌手錶，價值288萬，以及7萬元現金，他今同在九龍城裁判法院提堂，但毋須答辯，案件押後至3月17日再訊，以便警方檢驗手提電話、進行DNA、指模鑑證等。

案件編號：KCCC259、261/2020