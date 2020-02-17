【消委會】「鈴木Suzuki」 Jimny保護力較弱 司機乘客受傷風險高

近年全球汽車生產商致力提升汽車防撞表現及安全裝備，以滿足消費者及不同地區法例要求。消委會今日出版新一期《選擇》月刊，涵蓋歐盟新車安全評鑒協會（Euro NCAP）最新汽車撞擊測試報告，以評估55款汽車型號撞擊測試的表現，發現「積架Jaguar」E-Pace及「鈴木Suzuki」Jimny兩款型號就正面撞擊的保護能力較弱；而「雪鐵龍Citroen」C3 Aircross及「積架Jaguar」 E-Pace 的座椅設計，在後撞擊的測試則較弱，或會引致乘客及司機頸部受傷。

報告刊登55款汽車型號測試結果，當中發現「鈴木Suzuki」Jimny在正面撞擊測試保護能力較弱，司機的胸部及後座乘客的頭部受傷風險較高。 （鈴木官網）

是次報告刊登55款在港有售或將會推售的汽車型號測試結果，當中涵蓋不同車種，包括家庭房車、跑車、行政房車、越野車及多功能房車等，評分比重以「司機及成人乘客安全保障」的表現佔40%；「兒童乘客安全保障」、「行人／弱勢道路使用安全保障」及「安全輔助系統」剛各佔20%。

在「司機及成人乘客安全保障」方面，測試各樣本在正面、側面及從後撞擊的保護。正面撞擊的表現，大部分樣本均表現良好，當中「現代Hyundai」Kona、「萬事得Mazda」CX-30及電動車「Tesla」Model X 得分幾乎滿分。惟其中一款迷你汽車樣本「鈴木 Suzuki」Jimny在撞擊時，司機的胸部及後座乘客的頭部受傷風險較高，故正面撞擊表現中最高16分中，獲得10.4分；而另一款越野車樣本「積架Jaguar」E-Pace則司機的小腿保護較弱，評分為12.8分。

測試報告顯示，「積架Jaguar」 E-Pace 就從後撞擊評分較低，其後排座椅設計對後座乘客頸部保護欠佳，以3分為滿分，僅獲1.6分。（Jaguar 官方網頁）

側面撞擊方面，全部樣本均表現不錯，其中23款樣本獲滿分。至於從後撞擊，評估座椅設計能否有效減低司機及乘客，因汽車被從後撞擊而引致頸部扭傷的機會，當中發現「富豪Volvo」XC60、S60及V60的前排及後排座椅設計俱佳，保護能力最好。但「雪鐵龍Citroen」C3 Aircross及「積架Jaguar」 E-Pace 評分較低，兩者後排座椅的設計對後座乘客頸部保護欠佳，以3分為滿分，兩者僅獲1.6分。

在「兒童乘客安全保障」的測試中，53款樣本的評分均達80%或以上，但有兩款分別為「三菱Mitsubishi」Eclipse Cross及「Volkswagen」Sharan評分稍低為78%，此兩款樣本在正面撞擊測試中，對放在後座的10歲兒童模型假人頸部的保護相對較弱，受傷風險亦較高。

在「行人／弱勢道路使用者安全保障」方面，「鈴木Suzuki」Jimny在測試中表現較差，其自動緊急煞車行人系統在晚間的低光環境下失效，即使在日間遇到有小孩跑出馬路的突發情況，減速效果亦未如理想，故最高6分僅獲0.8分。

另外，消委會指歐盟於2022年強制所有當地出售的新款汽車需配備「自動緊急煞車（AEB）系統」，測試中不少新款型號汽車的歐洲版本都具備此功能，以避免撞擊前車、行人或騎單車者。

但消委員表示，該系統於本港仍未普及，且去信有關原廠代理商查詢，55款測試型號中有32款的香港版本設AEB系統作標準裝備，另有10款可額外付費選配。而7款型號的歐洲測試版本設有AEB系統，香港版本則不備有。故消委會倡議，政府應研究立法強制所有新車須配備AEB系統，代理商及汽車廠商亦應盡量為本港出售的汽車引入更多安全裝置，以減低汽車撞擊意外風險。