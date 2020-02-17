【武漢肺炎】利比員工曾與確診者開會　其他員工未獲安排居家工作

由新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」肆虐，住在太古城、在巴馬丹拿集團任職工程師的54歲男子，他的45歲男同事亦確診，二人曾經在2月6日一同到醫院管理局總部出席一個會議。參加該會議的除了巴馬丹拿及醫管局員工，另亦有3間與建築相關的公司參與，其中利比（RLB）派出兩名員工開會，該公司有員工投訴，參與會議的同事在2月6日後最少上班7天，不滿公司管理層在得悉事件後，僅指今晚會消毒，「聽日要照返工，但其他有開會嘅公司都安排員工在家工作啦！」

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

2月6日醫管局會議的與會者分別來自醫管局、跨國建築師事務所巴馬丹拿、跨國建築業測量師事務所利比（RLB）、建築顧問公司科進集團（WSP）和發展顧問公司KJL。

利比員工：同事好擔心

有不願具名的利比員工向《香港01》透露，該公司派出兩人到醫管局開會，而兩人其後繼續如常上班，至今最少有7天在公司出現，與二人同層的員工感到非常擔心，「因為會共用茶水間，有機會接觸到。」該員工續指，公司僅指今晚會進行消毒，要求員工明天如常上班，亦未有為坐在兩人附近的同事作出特別安排，他不明白公司為何不容許員工在家工作：「之前有同事匿名投訴，要求可以在家工作，公司先話可以彈性上班，但其實都會話實際上好難做到，話驚資料外洩，唔係好鼓勵。」

住在太古城的54歲男患者近日曾與一名45歲男同事到醫院管理局開會。 (資料圖片)

利比回覆查詢時稱，該公司有兩名員工曾在2月6日在醫管局開會，二人當時有戴口罩，現時健康情況良好，沒有病徵，已即時留在家中工作。而該公司的員工會根據其工作量及實際需要留在家中工作。

至於科進集團（WSP）就稱，在2月6日及7日共有三位員工出席兩次醫管局會議，目前三人沒有任何病徵，當收到P&T確診消息已即時自行隔離，沒有返回公司；而公司亦已即時關閉三位員工所屬樓層進行清潔及消毒，該樓層全部同事即日開始在家工作，直至2月21日。

住在太古城的確診病人為巴馬丹拿工程師。（資料圖片）

巴馬丹拿集團發言人回覆查詢時指，除了兩名確診者外，該公司目前無接獲其他員工表示不適，而自有員工確診起，該公司已即時決定所有員工在家工作，直至另行通知，另亦即時安排了專業清潔公司作全面消毒。

另外，KJL就回覆指，該公司一名員工在2月6日早上出席了醫管局有關重建項目的會議，當時有戴口罩，至今沒有出現病徵。而該公司自農曆新年起沒有開放辦公室，由2月3日起也實行在家工作政策，目前仍會繼續維持。

建築署則指，昨天得悉有一間工程顧問公司的員工確診感染新型冠狀病毒，其後確認該署有同事的家人於該公司工作，並與確診者的辦公位置相近。署方隨後已安排上述同事留在家中工作，亦提醒如身體不適須立即求診。此外，上述同事的辦公位置及相關公用地方亦已安排進行消毒清潔並加強引入室外空氣至相關樓層。