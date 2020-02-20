【武漢肺炎】消息：住油美苑警員初步確診　周二出席警官退休飯局

首度有警員初步確診武漢肺炎。消息指，今日（20日）增一宗初步確診個案，病人是一名於北角警署任職的男警員，住在油塘油美苑潤美閣紀律部隊宿舍。 消息人士透露，該病人於2月18日發病，當晚曾出席一個同袍的退休飯局，至昨日（19日）到觀塘社區健康中心求診。據悉病人的妻子及外母均有病徵。

穿着防護衣的醫護人員，晚上9時許到油美苑潤美閣，接載患者家人入聯合醫院。（陳浩然攝）

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出席退休指揮官飯局時已發燒及咳嗽

據悉今日傍晚新增的一宗初步確診新型肺炎個案，病人是一名男警員，住在油塘油美苑潤美閣紀律部隊宿舍，被安排入聯合醫院接受隔離治療，他的妻子及外母均有病徵。據悉，他在北角警署任職。

消息人士透露，該病人於2月18日發病，有發燒及咳嗽，當晚曾出席一名同袍的退休飯局。

該警員2月19日在觀塘社區健康中心求醫後，自行交深喉唾液樣本予衞生署檢測後，結果對新型冠狀病毒呈陽性，是實行新措施以來，首位在普通科門診篩查到的確診個案。

救護車晚上在油美苑潤美閣，接載初步確診的北角警署警員家人入院。（陳浩然攝）

據悉，患者姓許，48歲，在北角警署任職，屬軍裝巡邏小隊。他在本周一（17日）放假，周二出席退休飯局，周三放病假去觀塘診所求醫，今日抽口水進行檢診，因此初步確診。聯合醫院晚上9時得悉後，派出穿了防護衣到油美苑潤美閣，接他坐救護車回院醫治。

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