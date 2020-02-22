【武漢肺炎】一警出席歡送會後不適仍待檢測結果　11警饒宗頤檢疫

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，其中48歲、居油塘油美苑的北角警署軍裝警員感前日（20日）確診，他曾於本周二（18日）傍晚因發燒到中醫診所求醫後，晚上到西環明星海鮮燒鵝專門店出席同胞榮休飯局，當晚連同患者在內一共有60名警務人員出席歡送會，因此該59警被界定為密切接觸者，須送往各檢疫中心接受隔離檢疫。 其中4人昨（21日）出現不同病徵，如流鼻水及肚瀉，被送往瑪麗醫院、東區醫院和聯合醫院。警方昨晚深夜在Facebook表示，出現病徵的4名警員當中，3人的初步檢疫結果呈陰性，1人正等候檢測結果。截至昨晚10時為止，有11名警員接獲通知，並陸續入住饒宗頤文化館翠雅山房檢疫中心，包括2名早前因出現病徵前往醫院求診的警員，另外2名出現病徵的警員則仍在醫院接受治療。

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一名駐守北角警署的48歲男警員經測試後初步對新型冠狀病毒呈陽性反應。警方表示高度關注事件，並積極配合衞生署進行病理學追蹤，包括提交該名警員過去14日的工作記錄和執勤表等資料。

警方指正配合衞生署，安排59名密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫，截至晚上10時為止，有11名警員接獲通知，並陸續入住饒宗頤文化館翠雅山房檢疫中心，包括2名早前因出現病徵前往醫院求診的警員，另外2名出現病徵的警員則仍在醫院接受治療。出現病徵的4名警員當中，3人的初步檢疫結果呈陰性，1人正等候檢測結果。

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傳香港仔警署女警確診 警方：檢測結果呈陰性

警方表示基於公共衞生考慮，與該警員駐守同一小隊的警務人員已被調派後勤工作，避免與市民接觸；所有於北角和柴灣警署工作的警務人員均需配戴口罩，進出警署人士均要量度體溫，在不影響警署服務的情況下確保衞生安全，警方亦已全面消毒相關警署設施、報案室、警車和紀律部隊宿舍，包括使用1:49漂白水消毒公共地方。

警方強調已提醒同事減少社交接觸，減低傳染風險，並留意自身健康狀況，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及會繼續與衞生署保持緊密聯絡，全面配合相關檢疫工作。警方重申會靈活調派人手，確保相關警區提供的緊急服務不受影響。

此外，網上流傳香港仔警署一名女警懷疑確診武漢肺炎，警方指該名女警今早（21日）下班後感到不適，已前往律敦治醫院求診，檢測結果呈陰性。

晚宴長達4.5小時 參與者曾起身交談

首名確診的警員曾參與60人的同袍飯聚，飯聚當晚共有59名接觸者，由於晚宴時間長達4.5小時，由下午5時30分至晚上10時，同時牽涉較多人，當中參與者曾起身交談、並進行其他活動，全部5圍、共59人的參與者都是密切接觸者，故全員均需要送去檢疫。

惟衛生署指現時需視乎檢疫中心的位置空缺，再安排該59人送往不同的檢疫中心，未必所有人去同一個檢疫中心。而當中出席飯聚的人士，有4人分別出現不同程度的病況，包括出現流鼻水、肚瀉等病徵，2人送往瑪麗醫院、1人送往東區尤德夫人那打素醫院，以及1人送往聯合醫院。