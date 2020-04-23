梁天琦上訴｜梁與盧建民等上訴案　將於下周三下判詞

2016年農曆大年初二凌晨的旺角騷亂事件，本土民主前線前發言人梁天琦因暴動和襲警兩罪，在高等法院被判囚6年。而同案的被告盧建民和黃家駒，則分別被判囚7和3年半。3人都就刑期提出上訴，指判刑過重，就，盧亦就定罪提出上訴。上訴庭去年10月聽取陳詞。而根據司法機構網頁顯示，上訴庭將於4月29日，即下周三下午4時頒發判詞。

梁天琦因1項暴動和1項襲警罪，被判監禁6年。(資料圖片)

三名上訴人分別為梁天琦(28歲)、盧建民(32歲)和黃家駒(32歲)，梁在審訊前已承認1項襲警罪，而陪審團另裁定他1項暴動罪成，高等法院法官彭寶琴判他監禁6年。梁的律師曾透露，以原本的刑期，預計梁將於2022年1月出獄。

梁天琦一方質疑 原審法官判刑時考慮了與其案情無關的因素

而盧建民則在審訊後被裁定1項暴動罪成，被判監禁7年，為旺角衝突中判刑最重。黃家駒則承認暴動罪，被判囚3年半。

三人均指原審法官彭寶琴的判刑過重，其中梁天琦一方指他被裁定涉及亞皆老街事件的暴動罪成，惟原審法官把砵蘭街暴動罪的案情，納入判刑考慮。而盧建民一方亦指，原審法官引在引導陪審團時犯錯，因此其定罪不穩妥。

案件編號：CACC164/2018