【武漢肺炎】冠忠解僱中港跨境轎車司機　員工晤資方要求賠補償金

冠忠集團旗下公司 Trade Travel (Hong Kong) Limited 日前解僱中港跨境轎車部全數司機，最後工作日期為2月7日，受影響員工約20多人。今日（24日），公民黨區議員陳婉琛、工黨區議員趙恩來陪同約10名司機及其家屬，到冠忠巴士集團總部抗議及請願，要求公司賠償補償金或停止停薪留職的決定，更指公司當初承諾的18,000元底薪並無兌現。冠忠表示，過百名中港跨境轎車車長中有9成同意放無薪假，不同意者已終止僱傭合約，並按法例給予賠償。

今日（24日），公民黨區議員陳婉琛、工黨區議員趙恩來陪同約10名司機及其家屬，到冠忠巴士集團總部抗議及請願。（歐嘉樂攝）

被裁的員工年資約為半年至兩年，他們於2月7日收到無薪假期的通知，於14日與經理會面，被要求簽署無薪假期的合約。員工考慮後拒絕，並得到回應「冇後果，唔好簽囉。」其後，員工於17日收到電話的解僱通知，20日收到掛號信，指公司業務重組，須重整人手架構，終止僱傭合作關係，最後的工作日期為2月7日。

林先生指從去年中開始，收入因此愈來愈少，最近計上各種津貼，月薪僅得10,300元。（歐嘉樂攝）

被裁員工：冠忠無兌現18,000元底薪 同事過勞工作吐血

被裁員工林先生表示，去年經勞工署介紹到冠忠工作，當時公司承諾底薪達18,000元，因上市公司的背景和信任勞工署，他並未有細看合約條文，但直至今日仍未有18,000元底薪，估計同事的平均月薪僅得15,000元。

他指，從去年六月開始工時逐漸減少，從每日12小時鐘縮短至10小時，收入因此愈來愈少，最近計及各種津貼，月薪仍僅得10,300元。他更指，因請假須扣除工資，有患長期病患的同事甚至不敢請假，曾在工作期間吐血。

而被裁員工李先生表示，因冠忠為上市公司，當初被聘用時感到高興，沒想到原來是一間無良公司。（歐嘉樂攝）

而被裁員工李先生表示，因冠忠為上市公司，當初被聘用時感到高興，他指，沒想到原來是一間無良公司。他育有準備升中的兒子，學習費用與青春期飲食的開支龐大，現在只依賴兼職的妻子幫補生計。他更指最近市道艱難，難以找到工作，前路徬徨。

林先生表示，去年經勞工署介紹到冠忠工作，當時公司承諾底薪達18,000元。（歐陽德浩攝）

冠忠巴士集團表示，自從去年六、七月社會運動以來，公司的跨境客運業務遭受沉重打擊，武漢肺炎令業務雪上加霜。自政府在2月8日起，要求從內地入境者須強制檢疫十四天，以及暫停跨境巴士服務，冠忠即要求受影響員工放無薪假直至跨境服務重開，其中過百名中港跨境轎車車長有9成同意放無薪假，不同意者已終止僱傭合約，並按法例給予賠償。