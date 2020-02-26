【財政預算案2020】綜援生果金雙糧　中高齡在職培訓津貼增1000元

財政司司長陳茂波今天（26日）公布新一份《財政預算案》，當中提及政府社會福利經常性開支預算為939億元，較2019/20年度上升14.2%。 今年政府將向領取綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼的受助人，發放額外1個月的津貼，又將中高齡就業計劃、展翅青見計劃及就業展才能計劃的在職培訓津貼金額增加1,000元。

▼《財政預算案2020》措拖▼

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綜援、長者生活津貼、傷殘津貼出雙糧

政府今日公布《財政預算案》，當中包括向領取綜援、高齡津貼（生果金）、長者生活津貼或傷殘津貼的受助人，發放額外1個月的津貼。政府消息人士稱，料在預算案通過後一個月可發放津貼。

財政司司長陳茂波今天（26日）公布新一份《財政預算案》。（資料圖片）

勞工處就業計劃津貼增1000元 40至59歲人士未能受惠

面對就業情況惡化，為協助年長人士、青年人士、殘疾人士就業，政府提升中高齡就業計劃、展翅青見計劃及就業展才能計劃的在職培訓津貼金額，預計將於今年下半年推出。

政府消息人士表示，中高齡就業計劃中，僱主聘請60歲以上人士可獲的每月在職培訓津貼由4,000元增至5,000元，津貼期由6至12月不等，即最高津貼額可由4.8萬元升至6萬元，增幅達25%，料有約500人受惠。

至於是次計劃未能惠及中高齡就業計劃中的40至59歲人士，消息人士解釋，60歲以上人士就業較困難，失業率較高，故希望能針對他們作出調整。

消息亦稱，政府同樣將展翅青見計劃中的在職培訓津貼由4,000元增至5,000元，津貼期由6至12月不等，料有約2,400人受惠。

而在為期共九個月的就業展才能計劃中，將首三個月每月7,000元津貼上調至8,000元，其後六個月，每月5,000元的津貼上調至6,000元，即最高津貼額由5.1萬上升至6萬，增幅為約17%。計劃料有1,100人受惠。

建造業議會為就業不足工人提供津貼

另外，政府消息人士指，現時建造業議會為就業不足工人提供約7000元的津貼，將會加碼約3000元至10650元，讓他們參與培訓課程。據悉，計劃名額為2000至3000人，涉及共19個工種。

至於財政預算案中，未有就沒有領取在職家庭津貼的失業人士推出針對性措施，政府消息人士解釋，推出新措施針對資助失業人士的行政成本較大，執行審批均較困難，而政府已有領取職津等津貼者的資料，故直接向他們提供津貼將較快到位。