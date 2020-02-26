【武漢肺炎】停課延長小童無得郁　專家教做「無敵風火輪」操肌

由新型冠狀病毒引發的「新冠肺炎」（或稱武漢肺炎）疫情持續，教育局於昨日（25日）宣布延長全港中小學及幼稚園停課，不早於4月20日復話。 贊育醫院一級物理治療師卓玲慧指，小孩於停課期間減少外出，日常生活習慣以靜態為主，不利身心健康發展。該院與戴麟趾康復中心二級物理治療師陳以立，向家長示範多種家居親子運動，教導家長正確的方法和知識，讓小孩在家中養成運動的習慣，及加強親子關係。

成長期為訓練協調性、肌耐力黃金期

親子運動方面，卓玲慧推介單車操（無敵風火輪）和跳飛機兩項運動，指家長應以遊戲的方式鼓勵小孩參與。單車操（無敵風火輪）能訓練核心肌肉、增強下肢協調與耐力，跳飛機則能增強眼睛和肢體協調、彈跳力、心肺功能等。



卓指，成長期是訓練協調性、平衡力及肌耐力的黃金期。小孩在停課期間經常使用手機與電腦，生活習慣以靜態為主，不利身心的健康發展。家長可帶小孩到空曠的地方運動，如打羽毛球、踏單車等，避開感染的風險。

每45分鐘須離開電腦桌

除了小孩需要運動外，卓亦指家長在家辦公期間須注意坐姿。每45分鐘須離開電腦桌，進行眼睛肌肉鬆馳運動和伸展運動，以舒緩眼睛疲勞和肌肉的壓力。

醫管局計劃推出視像物理治療服務

此外，卓透露從上周起物理治療服務已改用電話形式，與病情穩定的病人溝通，剩下緊急或嚴重的個案保留門診服務。醫管局正計劃推出以視像跟進病人的物理治療服務，但暫時未有詳情，有待局方公布。