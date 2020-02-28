【新冠肺炎】今年5000萬旅客來港？　邱騰華：疫情影響跌至冰點

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，當中對旅遊業亦造成重大打擊；財政司司長陳茂波周三（26日）公布2020/21年度的《財政預算案》，當中提出向旅遊發展局額外撥款7.91億元，當中2.77億元加強現有大型活動、邀請國際級大型盛事在港舉行。商務及經濟發展局局長邱騰華於今日（28日）就相關措施解釋，現時大部份的資源集中協助受影響的中小企及旅遊行業為先，強調現時只能見步行步。 對於預算案當中， 預計今年仍有5,000萬旅客來港。邱騰華表示，由於作出估算時只計算由反修例示威帶來的影響，情況跟現時因疫情影響有別，故而有所誤差，現時本地旅遊為港的影響已跌至冰點，同時未知恢復時間，亦難以估計。

商務及經濟發展局局長邱騰華（圖中）今日在記者會上交代預算案的措施。（高仲明攝）

「開關」未有確實時間表

對於何時重新「開關」，邱騰華強調現時未有確實時間表，但的確有不少原先於會展舉行的活動延期或取消，或於較後時間可能作出舉行地點的遷移，「好多展覽的確要取消，但最重要確實明年會返嚟，我哋係要確保呢樣嘢。」邱以每年3月推出的「Art Basel」為例，今年因疫情影響而以網上舉行，但主辦單位已明確承諾明年會重臨香港。

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提到早前為旅遊業界推出的防疫抗疫基金，現時已有六成、約1,100間酒店及四成、約720間旅館作出登記，預計3月可以開始發放有關款項，4月完成。

對於有立法會議員對港台今年的營運資金撥款有所意見，邱騰華強調預計撥款是按照實際營運需要而所制定，對於有市民或議員對港台的節目有意見，他表示，與港台台長等傾談過相關問題，對方承諾會按既定約章推出節目內容，強調港台必須按照方針，「佢哋唔係有冇佢咁做，係必須要咁做（按照既定約章）。」

對於港府計劃為有興趣製造口罩的廠商提出資金協助，邱騰華表示財委會通過撥款後，早前已聯絡部份有興趣商家，並只將會於3月份陸續接觸及推出撥款。

邱騰華表示，就防疫抗疫基金的旅遊界措施，現有約1100間酒店及四成約720間旅館作出登記，預計三月起發放有關款項，並於四月完成。（高仲明攝）

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