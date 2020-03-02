【新冠肺炎】醫管局投放百萬設「改裝式」負壓病房　聯合醫院先行

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎疫情自1月底蔓延至本港，未見有平息跡象。全港公立醫院現有約1400張負壓病床，醫院管理局為防負壓病房「爆棚」，現於聯合醫院率先將一間普通病房改裝成負壓病房。 醫管局高級行政經理（工程）源柏樑稱，改裝一間病房需時約兩星期，造價100萬元，可提供20至30多張負壓病床。 本身是聯合醫院醫生的公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，改裝病房不是最理想的負壓病房，只能是作為後備。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮早前稱，負壓病房的氣壓為負數，即空氣只由室外流入室內，能進不能出。它的主要作用是阻止病毒或細菌傳至病房外，避免病毒經空氣傳播。

醫管局高級行政經理（工程）源柏樑解釋，根據美國疾控中心的標準，負壓病房的特點在於其「換氣量」及空氣流向。普通病房的「換氣量」為每小時6次，而負壓病房則有12次。他解釋，「換氣量愈高，空氣稀釋度愈高，即係更快帶走不潔物。」另外，負壓病房內的「抽風」強於「送風」，形成負氣壓，即醫院走廊的空氣能進入病房，而病房內含病毒的空氣則無法外流。

「流動組合式高效能空氣微粒子過濾器」分為三層。（羅君豪攝）

普通病房變負壓病房 需安裝抽氣扇或過濾器

源柏樑說，有兩種方法能將普通病房變成負壓病房。其一是在每個病格裡裝上2部抽氣扇，然後關上空調回風，空氣便會由醫院大堂流入病房，再由病房走廊流入病格。然而，此做法會抽走病房內的冷氣，倘天氣太炎熱，便需要加上移動式冷氣保持環境乾爽。

如醫院附近有其他機組的鮮風入口，擔心會吸入抽氣扇噴出的不潔空氣，則會使用「流動組合式高效能空氣微粒子過濾器」。過濾器分為三層，最底層的空氣過濾模組能隔絕超過99.9%的粒子及微塵；中層的風機模組可調校風量；頂層的送風模組能因應房間大小及溫度等，調節最終的出模式和範圍。此過濾器的主要作用為潔淨室內空氣，同時將過濾後的乾淨空氣排出室外。

源柏樑強調，負壓病房出入口必須加多一扇門，且兩扇門不能同時打開，以確保病房內為負氣壓。

源柏樑強調，負壓病房出入口必須加多一扇門，且兩扇門不能同時打開，以確保病房內為負氣壓。（羅君豪攝）

聲言「變裝式」負壓病房 效能與負壓病房相若

聯合醫院現時已率先將一間普通病房「變身」而成負壓病房供稍後使用，一共有6個病格，提供26張病床。源柏樑稱，將每間普通病房改裝成負壓病房的造價約為100萬元，需時兩周。他表示，當局暫時未有計劃合共改裝多少間病房，相信會按新冠肺炎患者的數字調整。他坦言，改裝而成的負壓病房，與真正的負壓病房規格並非完全相同，但強調效能非常接近。

馬仲儀：在護士站也要穿全套防護衣

公共醫療醫生協會會長馬仲儀本身是聯合醫院醫生，她坦言：「改裝病房雖然唔係最美滿、最理想嘅負壓病房，但當負壓病房用到無得再用時，都總要準備好使用後備。」她表示，由於「變裝式」的負壓病房並非完全符合標準，即並非每個病格都設兩扇門，醫護人員在病房內的每個角落，包括護士站，也必須穿上全套保護裝備。她又稱，由於病毒可能在整個病房內飄散，該病房內的所有病床也只能接收確診患者，不能讓懷疑個案進入病房。