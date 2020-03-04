多區偷拍裙底連自己亦攝入鏡　年輕積犯認十宗罪　還押候判

年僅24歲已六犯風化案的無業男，去年2月剛因偷拍女士裙底春光被判18個月感化令，不出十個月後又在港鐵站扶手電梯意圖偷拍女子裙底時被「斷正」，之後更被發現其手機內內逾90張不同地方拍下的裙底照，部份更連他自己的面容亦攝入其中。無業男今(4日)在觀塘法院承認10項控罪，裁判官把案押後至3月24日判刑，又指被告紀錄不佳，明言很大機會判監。

被告余孝勤在觀塘法院1項有違公德及9項非禮罪。(資料圖片)

被告余孝勤，24歲，報稱無業，他承認1項做出有違公德的行為罪和9項企圖猥褻侵犯罪等共10項罪名。

案情指，去年11月19日下午5時許，女事主X 在太子港鐵站乘搭扶手電梯時，突然感覺左大腿後側似被觸碰，X 轉身查看時發現被告正手持手機，對正她大腿附近位置。X 立即質問被告，並發現被告手機中存有另外92張春光照；X 其後報警處理而揭發事件。

兩日內走訪四區偷拍

警方經調查後發現，被告手機內的部份相片，是以原況照片(Live Photo) 功能拍攝，被告的面容亦同時被攝入其中。被告在警誡下承認該些照片是他分別11月8日至9日在葵芳、長沙灣、尖沙咀、京士柏附近拍攝。

求情認自制力不足

辯方律師求情時指，被告受查時和盤托出，坦白承認所有罪行，今次犯案全因自制力不足，因不能自控而犯案。裁判官則表示，被告干犯本案時仍在接受感化，與上次被定罪相距不遠，可見被告顯然知道其行為有問題，但事隔9個月即再次干犯同樣罪行，故明言法庭今次將考慮判處即時監禁。但最終裁判官決定再次為被告索取感化令報告，並將將判刑押後至3月24日。

案件編號：WKCC 4228/2019