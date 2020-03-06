新地元朗下高埔村住宅項目申放寬地積比　單位量增三成六至561伙

元朗錦田下高埔村一幅佔地逾十萬平方呎的土地，早前獲城規會通過興建4幢分層住宅，提供411伙。 申請人近日再向城規會申請放寬建築地積比率，可提供單位數量增加36%至561伙。該地皮由新鴻基地產相關人士以公司名義持有。

新地就下高埔村項目申請增加地積比率。（城規會文件）

原獲批建4幢14層住宅大廈

涉及申請的土地位於元朗錦田下高埔村，鄰近同為新鴻基發展的項目「爾巒」，地盤佔地約1.6萬平方米。城規會於去年底批准擬議的住宅發展，當時的建築地積比率不多於1.2，擬興建4幢14層住用大廈，共可提供411伙。

申請人近日再申請放寬地積比率，擬增加至1.44倍。新方案下將興建3幢不多於16層的住用大廈及2幢非住用大廈，料可提供561伙單位，可容納約1,100人。單位數量較舊方案增加150伙，上升約36%。

新地就下高埔村項目申請增加地積比率。（城規會文件）

申請人指，擬議發展符合土地供應專責小組的加快房屋供應建議，可提供更多住宅單位。新方案減少建築物幢數，可配合毗鄰「爾巒」的建築物間距，同時將園景設施整合至申請地盤的中央及東面，可提供更開闊的視野。

根據土地註冊處資料，申建地點的部份地段由宜金發展有限公司持有，而該公司的董事為新鴻基地產相關人士，包括李清鑑、黃植榮。申請人於2017年申請於下高埔村的土地，興建4幢不高於13層的住宅大廈，並獲城規會批准。其後在去年再申請增加地盤面積，將可提供的住宅單位數量增加約一成至411個，預計可容納約806人。