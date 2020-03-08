【新冠肺炎】日本首例併發腦膜炎　何栢良：與沙士類同增治療難度

日本今日（8日）公布一宗患者併發腦膜炎個案，是當地新型冠狀病毒疫情爆發以來的首例。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，今次案例證明新型冠狀病毒有能力入侵其他器官，與沙士的情況類同，當年亦有患者的肝、腎等器官被病毒入侵。 他指若病毒入侵其他器官，一些原本用作治療新型肺炎的藥物未必見效，變相增加治療難度，至於新疫苗會否及時出現，何栢良直言，沙士距今17年仍未有一種疫苗證實安全有效，現階段應做好預防染病毒的工作。

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日本當地出現首宗新型肺炎併發腦膜炎個案，一名廿多歲男子發病超過一周後昏倒，送院後確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，今次案例證明新型冠狀病毒有能力入侵中樞神經，直接引致腦膜炎。他續指，新型病毒的蛋白組織與沙士病毒有相似，當年沙士時亦有患者的肝、腎等器官被病毒入侵，他認為患者併發腦膜炎屬預期之內。

除了引發炎症外，病毒入侵亦會影響治療。何栢良稱雖現時所有藥物仍在測試當中，未有藥物證實對新病毒有效，但若有針對性治療病毒肺炎的藥物，若病毒入侵至肺部以外的器官，該些藥物未必見效，變相增加治療難度。

病毒入侵其他器官病例少、未知高危群組特徵

何栢良估計，內地逾8萬宗確診個案有與日本類近的個案，但相信為數不多，目前的病例數據少，因此未知有哪些病人較高危、其中樞神經較易被入侵。

有不同國家的專家指，正研究針對新病毒的疫苗，何栢良提到，沙士至今17年，仍未有一種疫苗證實安全有效，即使半年後有新的疫苗推出，亦相當關注有無安庭問題，他提醒市民現階段應做好預防感染病毒的工作。