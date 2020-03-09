政府擬於錦上路站旁建21幢公屋涉9000伙　2026年起分階段落成

撰文：黃詠榆
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據房委會向元朗區議會提交文件披露，當局計劃於錦上路站旁興建21幢公屋，提供共9,000個單位。文件指出，項目總共可容納25,200人，工程將於2023年分階段展開，料於2026年開始分階段落成。
政府擬於錦上路站旁建21座公屋，料可提供9,000個單位。（資料圖片）
據房委會向區議會提交的文件披露，西鐵錦上路站附近用地，即第1、4a及6號地盤三幅土地，擬作公營房屋發展。
西鐵錦上路站附近用地，即第1、4a及6號地盤三幅土地，擬作公營房屋發展。（房委會文件）
項目料容納2.5萬人
第1號地盤擬興建9座樓宇，提供共約3,700個公營房屋單位，第4a號地盤擬興建8座樓宇，提供約3,750個公營房屋單位，而第6號地盤則擬興建4座樓宇，提供約1,550個公營房屋單位，項目料可容納25,200人。
以上項目亦會提供籃球場、羽毛球場、乒乓球桌、綠化休憩設施及兒童遊樂場等康樂設施。房委會指，工程預計將於2023 年分階段展開，並於2026年開始分階段落成，首批居民可於2026/27年度入住。
西鐵錦上路站附近用地，即第1、4a及6號地盤三幅土地，擬作公營房屋發展。（房委會文件）