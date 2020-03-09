政府擬於錦上路站旁建21幢公屋涉9000伙　2026年起分階段落成

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

據房委會向元朗區議會提交文件披露，當局計劃於錦上路站旁興建21幢公屋，提供共9,000個單位。文件指出，項目總共可容納25,200人，工程將於2023年分階段展開，料於2026年開始分階段落成。

政府擬於錦上路站旁建21座公屋，料可提供9,000個單位。（資料圖片）

據房委會向區議會提交的文件披露，西鐵錦上路站附近用地，即第1、4a及6號地盤三幅土地，擬作公營房屋發展。

西鐵錦上路站附近用地，即第1、4a及6號地盤三幅土地，擬作公營房屋發展。（房委會文件）

項目料容納2.5萬人

第1號地盤擬興建9座樓宇，提供共約3,700個公營房屋單位，第4a號地盤擬興建8座樓宇，提供約3,750個公營房屋單位，而第6號地盤則擬興建4座樓宇，提供約1,550個公營房屋單位，項目料可容納25,200人。

以上項目亦會提供籃球場、羽毛球場、乒乓球桌、綠化休憩設施及兒童遊樂場等康樂設施。房委會指，工程預計將於2023 年分階段展開，並於2026年開始分階段落成，首批居民可於2026/27年度入住。

西鐵錦上路站附近用地，即第1、4a及6號地盤三幅土地，擬作公營房屋發展。（房委會文件）

【財政預算案2020】公屋供應短期無增長　團體：短中期無能為力
房委會擬調高公屋入息及資產限額　二人家庭月入2萬可排隊上樓
【同性婚姻】同志申公屋覆核勝訴　梁美芬反問：為何婚外情不行？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。