【新冠肺炎】私家診所對集唾液有疑慮　衞生署：將改善流程

為有病徵病人收集唾液樣本並送往檢測的「加強化驗室監測」計劃，今日（9日）起由醫院管理局的急症室及門診擴至全部私家醫生可參與，惟有醫生反映流程繁複，亦未知計劃細節，有醫生直言程序高危不會參與。 衞生防護中心表示，計劃原意是支援私家醫生為有病徵病人診症時，如有需要可做新型冠狀病毒檢測，但得悉部份醫生有疑慮，計劃首日亦收到很多查詢，暫未掌握願參與計劃的醫生數字，當局將繼續與私家醫生及各間化驗所溝通並改善流程，日後望將此程序恆常化。

衞生防護中心傳染處主任張竹君（左）公布最新新冠肺炎疫情。（鄭子峰攝）

鑑於部份確診新型肺炎病人的病徵輕微，衞生署早前宣布將「加強化驗室監測」計劃擴展至全港私家醫生及醫院。衞生防護中心傳染處主任張竹君解釋，由於本港部份確診者在正式確診前，都會向私家醫生求診，但目前只得衞生署及公立醫院有能力做新型冠狀病毒的相關檢測，新計劃希望給予私家醫生支援，若他們懷疑病人染疫，有渠道可以找化驗所做檢測。

她續指，一般私家醫生診所會與私人化驗所有聯繫，平日需交樣本到化驗所做其他檢測，故衞生署建議病人交回唾液樣本至診所後，由私人化驗所收集後再轉交衞生署做新型病毒的化驗。對於有私家醫生希望簡化交樣本的程序，建議由病人自行交樣本予相關化驗所。張竹君回應稱，收集樣本的細節可由醫生及化驗所互相商討，以便利雙方的方式收集樣本。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

+ 22 + 21 + 20

檢測服務不收費 衞生署：私家診所若收費屬商業決定

張竹君坦承計劃有一定限制，衞生署提供的檢測服務不收費，但若參與計劃的私家醫生決定收費，則屬商業決定。此外，由於目前法例框架下，若遇有符合懷疑個案準則的病人必須呈報至港府，但若病人不符合有關準則，僅得輕微病徵，若病人不願意交樣本，醫生亦無從強迫病人留唾液樣本，或未能達到找出隱形病人的計劃原意。

張竹君補充指，計劃首日開始，未掌握參與醫生的數字，會繼續與私家醫生及化驗所保持溝通並改善流程，日後希望可將此檢測恆常化。她稱無估算願交唾液樣本的病人數目，但衞生署的化驗所每日料可做逾千個檢測，相信足以涵蓋私家醫生交回的樣本。