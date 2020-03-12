【新冠肺炎】停課令藝團損失六位數導師費：老師唔知點back up

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，自1月下旬，學校停課、康文署封館，藝術工作者收入大受影響。開設藝團11年Doris直言，未曾遇上類似困境，當時一收到停課消息便知「瀨嘢」，透露多場劇目無奈取消，「公司淨導師費損失六位數字，平均每位導師五位數字嘅損失」，她又指，受疫情牽連，「老師都唔知個back up計劃！」 不受惠於藝發局支援計劃的她直言，「蚊型藝團」面對零資助局面，期望教育局針對課外活動安排，設立更清晰指標，讓學校依循。

Doris 開設藝團11年，主要到中、小學教學生排戲，近日受停課影響，損失慘重。（歐嘉樂攝）

「其實由年初一（1月25日 ），教育局一宣佈停課，我就知瀨嘢，個心真係寒一寒」。Doris 開設藝團11年，主要到中、小學教學生排戲。



停課至今接近兩個月，期間多個校際藝文活動取消、延期，原訂合作時數亦延至無期。Doris透露，已有10場次取消，料損失排練時數200小時，「公司淨導師費損失六位數字，平均每位導師五位數字嘅損失。」

「疫情令老師唔知個back up計劃」

Doris憶述自入行以來遇過豬流感，當時亦有學校取消演出，惟只屬少數。而談及去年11月社會運動的影響，老師即時有後備計劃，「但依家疫情嘅牽連，老師都唔知個back up計劃」。

Doris認為，現時疫情未見盡頭，「但依家疫情嘅牽連，係老師都唔知個back up計劃」。

「其實由年初一（1月25日 ），教育局一宣佈停課，我就知瀨嘢，嗰個影響係真係寒一寒。」 藝團藝術總監 Doris

學校若取消所有課程 2至10月將零收入



復課詳情遙遙無期，她說僅得一成學校回覆繼續排練與否，九成學校仍處於「未知之數」，無奈道：「我哋都明白佢哋嘅難處」。

她指，以往每年2至6月是課外活動高峰期，暑期則是「休息期」，「如果學校真係狠狠決定取消所有課程，我哋2月至10月係零收入。」為求謀生，有導師亦嘗試轉型，如拍片網上教學，但普遍學校接受程度一般，「咩都要復課之後先有得講」。

Doris透露，有導師為求謀生亦嘗試轉型，如拍片網上教學，但普遍學校接受程度一般。（歐嘉樂攝）

「喺我哋呢堆全職自由身導師嚟講，我哋係處於一個無助狀態，所有嘢都唔係我哋控制到。」 藝團藝術總監 Doris

藝發局日前宣佈撥款資助4600名個人藝術工作者，合資格者最多獲7,500元，惟戲劇班導師被排除在外。（歐嘉樂攝）

藝發局日前宣佈，撥出5,500萬支援受疫情影響的藝團，料惠及逾630個團體，每個獲藝發局資助團體最多可獲13萬港元。另外，亦撥款資助4600名個人藝術工作者，合資格者最多獲7,500元。然而，戲劇班導師被排除在外。



「喺我哋呢堆全職自由身導師嚟講，我哋係處於一個無助狀態，所有嘢都唔係我哋控制到。」Doris批評，藝發局撥一筆錢去資助行業，卻設諸多條件，「在於我呢啲蚊型藝團，大團本身都已經有資助，我哋更加係零資助。」她提到，教育局2月下旬著學校與課外活動導師作協商，認為局方應設更清晰指標，讓學校可以依循，同時保障眾多課外活動導師。



