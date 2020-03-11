【炸彈案】4名被告上庭　控方指有人疑想在周梓樂悼念活動放炸彈

新冠肺炎本年一月底爆發期間，警方在明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖站月台發現炸彈，事後有組織稱想藉此迫令港府全面封關。警方調查多月，於過去周日，在大埔廣福邨等多區拘捕17名疑於這連串事件有關的人士，並落案控告其中4男2女串謀導致爆炸等罪名，其中兩名被告仍留院，另4人今(11日)在沙田法院提堂。控方庭上透露，眾被告中包括負責製造炸彈及運送原料，亦有負責放置炸彈的人，更指有人原準備在過去的周日，於悼念科大生周梓樂的活動中放炸彈，但遭警員拘捕而未成事。裁判官把案押後至6月24日再訊，4名被告全部須還柙，留院的兩名被告則交警方看管。

【炸彈案】警方在大埔廣福邨採取拘捕行動，其間防暴警到場戒備。（陳永武攝）

被告包括一名入境處登記主任

六名被告：何卓為（36歲，無業）、李嘉濱（25歲，裝修工人）、吳子樂（27歲，保安員）、張家俊（29歲，程式設計員），及兩名女被告：楊怡斯（28歲，文員）及張琸淇（24歲，入境處登記主任）。

六人同被控一項串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，指他們在本年1至3月期間，在香港與其他身份不詳的人士，串謀非法及惡意藉爆炸品引致爆炸，而該爆炸的性質相當可能危害生命或對財產造成嚴重損害。

3名被告被控多一項罪名

第2、3、6被告另外被加控一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪，指第3、6被告在本年3月7日於旺角必發道128號宏創方503室，及第2被告在3月8日於宏創方1008室保管或控制物品，意圖在沒有合法辯解下使用物品或促使或准許他人使用該些物品，以摧毀或損毀他或使用人的財產，而且知道所用方法相當可能會危害另一人的生命。

控罪提及有爆炸裝置

控罪指，第3、6被告被指保管或控制2個爆炸裝置、20克火藥、3個電路板（其中兩個與電池相連）、56條電子火柴、10.5千克鎂粉、2千克硫磺、2千克硝酸鹽及兩個電子磅；第二被告被指保管或控制1個爆炸裝置、624公斤鎂粉、鈉275公斤、1640公斤硝酸氨、50公斤碘化鉀及3支通渠水。

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各被告疑扮演不同角色

庭上控方透露案情，涉案6人懷疑與1月27日明愛醫院、2月2日羅湖火車站及1月28日深圳灣，其中各人均有不同角色，如有人涉負責製造和運送原料，另外有人懷疑負責將炸彈運送至預定地點。

疑欲在周日活動中放炸彈

控方又指，涉案人士懷疑計劃在3月8日將軍澳悼念科大學生周梓樂的活動中放置炸彈，試圖傷害警員，但行動前一晚各人被警方拘捕因而未能成事。控方又指今日上庭的4名被告，均在警誡下承認與案件有關，並詳細交代個人職責，唯辯方律師質疑對被告作供的自願性，指警方曾對部份被告施加威嚇和利誘，如曾威脅次被告會「搞你女朋友」和會毆打他等。

各被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至6月24日再訊，待警方進一步調查和觀看閉路電視，獲法庭准許，仍在留醫的第1和第4被告則押後至本周五（13日）處理。4名上庭的被告被拒保釋，須還柙候訊。

據悉，部分被捕人士是其中一個telegram 群組「九十二籤」成員和管理員；該群組於另一Telegram 群組「老豆搵仔」曾預告案中的炸彈襲擊，亦於事後曾承認責任。

案件編號： STCC 463/2020