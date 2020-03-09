【炸彈案】西營盤再檢水喉通炸彈　警斥無差別襲擊　非單只警員

今年初本港發生三宗炸彈案件，包括明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖火車站月台，警方經調查，於過去周六（7日）至昨日（8日）拘捕17人，並於大角咀商廈檢獲3個半製成品及2.6噸化學品。警方進一步調查後，昨晚再於西營盤梅芳街一地點檢獲水喉通炸彈。有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華指，由於化學物品入口香港需要經海關申請，警方已與海關聯絡，了解申請入口的人士、時間及地點。他又指，明白犯人「有個人理念、個人立場，用土製炸彈威脅政府，要市民跟從佢咃睇法，相信任何一個有法治、文明嘅地方都不能接受。」 警務處助理處長（刑事）袁旭健表示，警方就案件進一步調查，案中證物與警方近日檢獲的土製炸彈相似，批評行為不只是針對警務人員，而是無差別針對市民、公共安全的襲擊。

【炸彈案】警方在大埔廣福邨拘捕一人。 （陳永武攝）

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O記高級警司李桂華表示，行動至今共拘捕人數12男5女，涉嫌「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」，他們仍被扣查。惟昨（8日）晚11時許，人員進一步調查期間，發現一名25歲被捕人士未有提供的正確住址，經進一步調查後，在該名被捕男子位於西營盤梅芳街的單位內，檢獲一個約50克的土製水喉通炸彈半製成品，以及約1公斤懷疑化學物品。警方爆炸品處理課人員到場處理。該名被捕男子亦涉嫌「誤導警務人員」被捕。

警方早前在大角咀必發道一商廈單位內檢獲2.6噸化學品，其中半製成品已由爆炸品處理課人員前晚運離，而昨晚只運走原材料，故運輸人員沒有穿着保護裝備。檢獲的物品中，包括「黑火藥」，相信是由被切開爆竹中取出以製作爆炸品，雖然是低性能炸藥，如果密封及大規模的話極具殺傷力，遇明火會有災難性後果。而電子火柴通電後，以明火可作引爆，是土製炸彈常見材料。而電路板是遙控裝置命脈，接受外來訊號如電話，將炸彈遙控引爆，單位內共檢獲8塊。

警方亦檢獲其他化學物品，李指鎂粉的燃點低，具大燃燒能力；鈉是鹼化金屬，遇水會釋出氫氣及有輕微爆炸效果；硝酸銨是土製炸彈主要的原材料；滅火器內存有電油。李表示，硝酸銨及其他原油混合，可以製成土製炸彈。警方相信以上物品與爆炸團伙有密切關係。

警方對在寫字樓發現上述物品發現感憂心，以及大量化學物品入口香港感擔心，經海關申請後可以入口香港作使用，而運輸及儲存要符合消防處條例發牌才可以存放。警方昨晚已與海關聯絡了解申請入口的人士、時間及地點。

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爆炸品處理課高級警司馬偉德表示，炸彈是無差別傷害，不可能只單針對警方，任何人在爆炸範圍內會傷亡。過去數月，他們處理了不同的炸彈，但可分為高爆炸性及低爆炸性。高爆炸性炸彈會產生極大衝力，衝擊波可造成傷亡，爆炸範圍可達50至100米，視乎炸彈大小；低爆炸性裝置例如爆竹，當遇熱時會燃燒及冒起大量濃煙，在密封空間如車廂及廁所引爆，會產生熱及煙，引致恐慌及受傷；如果被放在水喉中，或加入金屬，燃燒時可對相當範圍造成傷亡。疑犯用多於一個及不同裝置在同一位置，嘗試造成更多傷亡。而炸彈以手機遙控，在特定時間引爆，一旦爆炸，任何人在爆炸範圍中會受傷。他批評犯人無視公共安全，將炸彈放置在公共地方，而且儲存化學品及製成炸彈在商廈中，危及大廈內人士，犯人的目的是為了製造混亂。

李桂華指，反修例已9個月，「相信大家同我有同一睇法，暴力情況愈來愈嚴重。」暴徒一開始就地取材，掟磚及用竹枝，後來使用便攜武器如彈叉、鏹水彈，之後用可致命武器，以刀割警員的頸部、使用弓箭，「呢啲都係攞命」，11月警方更檢獲大量槍械，包括AR-15及子彈，而外國曾發生因槍械發生大型屠殺事件，至近日發現有人肆意用炸彈在不同地方威脅社會安全，李指明白犯人「有個人理念、個人立場，但用土製炸彈威脅政府，要市民跟從佢哋睇法，相信任何一個有法治、文明嘅地方都不能接受。」他希望尚未被捕的人士讓香港回復平靜。他又指，警方會繼續用情報主導防止同類事件發生，以及調查購買化學品、原材料資金來源，一旦有發現，警方會凍結有關財產。

袁旭健總結稱，警方做大量情報搜集及分析工作以偵破案件，警方會繼續審視本港面對恐怖襲擊的威脅及風險，靈活制定相關政策及行動部署，確保香港安全穩定，警方亦會聯同政府不同部門進行大規模反恐演習，提升本港對本土恐怖主義的應變能力及計劃，確保警隊有能力應付不同情況，警方會致力打擊使用炸彈及真槍實彈的案件。