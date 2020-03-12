舞台藝術界斥僅少數藝團合資格申抗疫基金　自由工作者停工多月

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，舞台藝術界今日（12日）召開聯合記者會講述行業停工的狀況，業界調查發現逾八成的從業員是自由身工作，當中五成人在工作後未收任何薪金，半數的從業員預計損失更達三萬元。 政府的抗疫基金的撥出1.5億元給藝發局作「藝文界支援計劃」，惟工會批評自由身工作者只獲7,500元單次援助金並不足夠，不少人已經停工超工三至七個月，另有五成人至今未收過任何薪金。同時，對藝團只批出8萬元及15萬元，也不足以彌補損失。

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19間藝團或藝術機構將於一、兩個月內倒閉

香港舞台藝術從業員工會就今次新型冠狀病毒肺炎疫情進行問卷調查，並收集440份個人問卷及52份團體問卷。

結果顯示，今次疫情下被取消及延期的製作場次最高達100場次，而藝術教育方面的課堂損失則達5,140小時。但在現時計劃下，只有合資格的藝團才能夠取得單次資助，惟六成二的舞台工作的機構是商業登記，即未能受到計劃的保障，同時也不符合申請中小企業支援的資格。同時，共有19間藝團或機構向工會透露，其財政狀況只能支撐多一至兩個月，其後便有倒閉的危機。

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從事教育的自由行工作者未獲支援

工會指出，即使計劃將向自由工作者發放7,500元單次援助金，惟只佔他們過去的平均時薪算數收入約每月15,000元的一半，再者有自由工作者已經停工超過3至7個月，援助只是他們平均收入的六分一。至於自由身工作者在康文署或其他政府機構合作的教育劇場工作，他們更不獲任何支援。

工會籌委會黎玉清批評，不少自由工作者是同時從事演出及教育，他們不單演出無期，而教育工作也全面暫停，但卻不包納在支援計劃內，「很明顯是政府對業界形解了解不足。」他們促請，政府增撥資源並檢討現時支援計劃，交代1.5億元的分配情況，以及帶頭長遠訂立及改善自由行工作者的合約與訂金制度。

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