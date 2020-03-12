頭條新聞獲三萬讚賞六千投訴　廣播處長：非新聞節目反映社會脈搏

警務處處鄧炳強早前去信廣播處長梁家榮，批評港台節目《頭條新聞》漠視警方的抗疫工作和努力，內容顛倒是非。通訊事務管理局早前亦宣布，撤銷要求本地免費電視必須播放港台節目的指示。 廣播處處長梁家榮今日（12日）向港台員工發信，過去一個月以來，《頭條新聞》收到約3.4萬宗讚賞、約6,500宗投訴，他強調該節目絕非新聞報道節目，其內容特色是諷刺、借此針砭時弊，反映社會脈搏。他感謝港台員工的付出，會珍視每宗回饋，虛心接受投訴。

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廣播處處長梁家榮在致員工信件中表示，港台時刻恪守《香港電台約章》中訂明的公共目的及使命，使港台成為一個供市民聆聽及表達看法的大平台，充分展現香港多元共融且包容的一面。

信件的附件列舉各項港台電視31節目自今年1月1日至2月29日的瀏覽量，在「十大最多觀眾經港台網站及流動應用程式收看的港台電視31節目」及YouTube頻道兩項統計，《頭條新聞》分別排行第三名及第二名。至於《頭條新聞》自2月1日至3月8日收到的回饋數目合共40,854宗，當中讚賞佔34,254宗，投訴佔6,500宗，意見佔100宗。

▼廣播處長給同事的信全文及附表▼

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梁家榮續指，過去三星期社會上不同群組對《頭條新聞》內容表達關注，正反映「充分展現香港多元共融」的顯例。他強調，絕非新聞報道節目，其內容特色是諷刺、借此針砭時弊，「如上兩點毫不含糊……這類城中少有的劇種，借社會熱話，反映社會脈搏，也讓觀眾得以舒氣釋懷。」

2月14日播出的《頭條新聞》「驚方訊息」環節中，由藝人王喜扮演「忠勇毅」警察，諷刺警隊於抗疫期間的工作，包括警員在青衣長康邨「full gear」上陣後用手機自拍，又嘲諷有警員疑使用警車交收「CSI」口罩。（港台圖片）

梁家榮強調，任何節目均須不停改善，對每宗回饋均會珍視，並對每宗投訴均按現行機制審視處理，「我們也必須經常自省，虛心接受投訴，查找有待改善之處。」他說，透過另類幽默手法帶出社會熱話的諷刺式節目《頭條新聞》，與其他港台節目一樣發揮不同的社會功能。

梁家榮最後指，港台與其他政府部門一樣服務市民，絕對體會其他部門在過去一段日子的辛勞及難處。他認為港台得到市民的認同絕非易事，感謝港台員工一直以來的付出。