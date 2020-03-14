【新冠肺炎】港青YMCA 要求員工放無薪假　9名員工即日被裁

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港多個行業都受到影響。職工盟屬會社會福利機構員工會昨日收到香港基督教青年會(YMCA of Hong Kong 港青)員工求助指，機構昨日向員工發信，指受新冠肺炎疫情影響而收入大減少，要求管理級員工由3月起放兩日無薪假，而非管理級員工則放一日。而4月至6月份，管理級員工每月放無薪假四日，非管理級員工每月則放兩日無薪假。 另外，而社會服務部的九名員工亦收到裁員通知，機構即日與他們解除合約。

職工盟屬會社會福利機構員工會昨日收到香港基督教青年會(YMCA of Hong Kong 港青)員工求助指，要求員工放無薪假。（侯彩琳攝）

管理級員工4月至6月要放無薪假四日

職工盟屬會社會福利機構員工會昨日收到香港基督教青年會(YMCA of Hong Kong 港青)員工求助指，機構昨日向員工發信，指受新冠肺炎疫情影響而收入大減少，要求所有員工於本月開始放無薪假。當中管理級員工由3月起放兩日無薪假，而非管理級員工則放一日。而4月至6月份，管理級員工每月放無薪假四日，非管理級員工每月則放兩日無薪假。

而事實上，於2月上旬，港青曾向員工電郵，稱因受疫情影響，為確保機構財務穩健，要求員工放累積年假，直到累積日數少於10天。



另外，機構社會服務部的九名員工亦收到裁員通知，機構即日與他們解除合約，包括一名社工、三位行政支援同工及五位程序主任，他們主要負責環保及公民教育、到校青少年服務等。