【炸彈案】骨折被告突上庭　警方嚴密戒備　控方指曾現身原料單位

本年初自新冠肺炎爆發後，明愛醫院廁所、深圳灣口岸垃圾桶及羅湖站月台等地被人放置炸彈，社交程式telegram 有群組成員承認責任，並稱目的是想港府回應封關抗疫要求。警方早前拘捕多名疑與事件有關人士，並檢控其中6人，案件已於上星期三（11日）提堂；惟一名29歲被告因傷未能出庭，案件押後至今早提訊時，辯方律師指被告腿骨骨折，仍留院未能上庭。至中午時份，法庭突接獲通知被告可出院。警方下午嚴密戒備下把被告押上法庭，控方透露閉路電視拍到被告疑曾出現在爆炸原料的單位，被告則要求以60萬元現金及人事擔保外出，遭裁判官拒絕，案件押後至6月與同案另5名被告一起再提訊，被告期間還柙監房看管。

被告張家俊被押送至法庭時，法院明顯加強保安，警員明顯較多，並有穿上避彈衣。(呂樂謙攝)

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被告張家俊（29歲，程式設計員），為案中的第四被告，被控一項串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，指他在本年1至3月在香港與其他身份不詳的人士串謀，非法及惡意藉爆炸品引致爆炸，而該爆炸的性質相當可能危害生命或對財產造成嚴重損害。

持槍警押被告到法院

被告早上仍未送到法庭時，其代表大律師劉偉聰表示，被告因腿部膝蓋骨折，暫時不良於行未能出院，原定於本周六再訊。據悉，被告傷勢是在被捕的地點造成，被捕後已留院一星期。

法庭至中午時突收到消息，指被告已可出院。警方下午即以高規格押送載著被告的警車到庭，有份護送的警員均身穿頭盔避彈衣 ，亦有警員持長槍戒備，有警員手按槍袋。

庭上所見，被告腿傷傷勢仍未完全康復，上庭時需要手持柺杖應訊。控辯雙方同意將案件押後至6月26日，與另外幾位涉案被告一同上庭。

控方指被告疑有份策劃爆炸案

控方庭上指，被告疑有份策劃1月中至2月期間的4宗爆炸案，其中有閉路電視拍攝到被告在第一宗明愛醫院爆炸案發生前，曾進入涉嫌藏有炸彈原料的單位；警方亦在被告家中，搜出與炸彈裝置相似的電路板。控方又指，被告曾在Telegram中承認有參與明愛醫院及深圳灣炸彈案，另外亦曾策劃製造在3月8日悼念科大學生周梓樂活動時放置內含炸彈的假祭壇，藉此襲擊警員。

辯方指說法疑點多

辯方則反駁指控方的證據存有疑點，舉例稱被告案發時正與另一公司合作製作電子廣告，家中存有電路板實屬工作需要；被告只是在Telegram 中轉發有關新聞和作籠統回應，澄清絕無承認曾參與炸彈案。辯方反指警方在拘捕徵詢過程中毆打被告，令被告嚴重骨折，其供詞的自願性亦應受到質疑。

願付60萬現金及人事擔保金

辯方律師亦有作保釋申請，並稱可提供50萬元現金加10萬元人事擔保、遵守宵禁令、禁止離港令、禁足令等，惟最終遭裁判官拒絕，被告需要還押監房；被告家屬得悉後，離庭時不免神傷落淚。

案件編號： ESCC 309/2020