釋囚指控懲教署放假紀錄被消失　提司法覆核

社會近年關注囚權問題，曾在白沙灣懲教所服刑的釋囚陳先生（化名），過去多次投訴懲處署，指在服刑期間曾連續工作兩個月，完全沒有休假；之後更懷疑有人疑偽造紀錄指他在有工作的日子放假。 陳先生於周三（17日）申請司法覆核，指懲教署就「所員休息簿」一事與懲教署職員說法有出入，又指獲釋後投訴極為艱難，直言「坐係入面個啲點投訴到」，形容司法覆核為其「最後一着」。 懲教署回覆查詢指不評論個別個案，強調任何在囚人士或釋囚向署方索取相關資料時，署方會根據相關機制跟進及回應。

陳先生過往曾多次就事件向懲教署投訴。（黃偉倫攝）

陳先生認為，「所員休息簿」是事件的關鍵證物，去年6月12日，首次申請要求取回在白沙灣懲教所服刑期間，由2017年5月7日至9月15日紀錄於廚房「所員休息簿」的放假資料，惟於同年7月中，只領了一叠「廚房所員放假紀錄」，認為其資料並不準確，與其當初眼見，由人手寫的「所員休息簿」有異，故到8月15日，他再向署方要求，清楚列明索取「所員休息簿」。

不過到9月懲教署回覆陳先生時，卻指白沙灣懲教所並無持「所員休息簿」。於是陳先生再申請索取署方在處理其投訴時，向所有員工錄取的供詞。到11月，陳生終獲得25份供詞，當中全部指明，白沙灣懲教所廚房確有一本「所員休息簿」，更有供詞稱該簿由其作紀錄，並以鉛筆編寫。

陳先生展示25份懲教署職員的供詞。（黃偉倫攝）

陳先生表示，曾就兩方說法有異，而向懲教署投訴調查組及投訴上訴委員會查詢，惟始終不得要領；又曾希望與懲教署署長會面，但未獲答應。他表示，過往曾就被剝削放假，及懷疑署方人員偽造文件，而向警方及廉政公署報案，但最終對方表示懲教署拒絕提交所需文件，調查難以繼續。

陳先生指，本周三就事件向法庭申請司法覆核，承認為其「最後一着」，由法官決定「所員休息簿」是否曾經存在。對於為何一直堅持投訴，他表示，由投訴的第一日已被壓，即使釋放後都仍困難重重，直言「坐係入面個啲點投訴到？」

邵家臻表示，事件由最初只是涉及偽造紀錄，到現時將證物「所員休息簿」被毀滅，已經演變為制度上的問題。（黃偉倫攝）

社福界立法會議員邵家臻表示，事件由最初只是涉及偽造紀錄，到現時將證物「所員休息簿」被消失，已經演變為制度上的問題。

懲教署回覆表示，不評論個別個案，任何在囚人士或釋囚如對服刑時的待遇有任何不滿，可從不同途徑作出申訴，當中包括尋求其他執法機構協助，就執法機構的調查，署方會協助，並配合有關調查。該署又稱，任何在囚人士或釋囚向署方索取相關資料時，署方會根據相關機制跟進及回應。