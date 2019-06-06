投訴白沙灣懲教所32周後獲「模棱兩可」回覆　釋囚或提司法覆核

曾在白沙灣懲教所服刑的釋囚陳先生（化名）屢次投訴懲教署，指自己服刑期間曾經連續兩個月工作，完全沒有休假。他指，懲教署由去年10月22日確立投訴至今，等待足足32星期才獲簡短且形容為「模棱兩可」的回覆－－「沒有充足證據證明或否定相關指稱」，調查答覆時限更遠遠超出指引表示，18星期內回覆的要求。他指獲悉投訴結果後，已隨即提出上訴，未來不排除提出司法覆核。 懲教署表示，不會評論個別個案。發言人稱，投訴調查組會就每宗投訴進行公平、公正及詳細調查。

陳先生於等待32星期後，終於在今年5月29日，就2項投訴獲得回覆。（張美華攝）

在囚期間每日「出早房」準備膳食

陳先生（化名）前年曾於白沙灣懲教所服刑，並被安排到廚房工作，每天都需要在清晨5點半至9點，以及下午2點至6點，離開監倉前往廚房預備早餐（俗稱「出早房」）和晚餐。惟他指，在長達兩個月的「出早房」工作中，他和其他囚友多次被剝削每星期應有的一日例假，即使於公眾假期上班亦沒有補假或「補水」。

根據《監獄規則》（第234A章）第44條，除確實必需的工作外，不得在星期日、聖誕日、耶穌受難日及農曆年初一從事任何工作。陳先生過去曾先後三次向白沙灣懲教所作出投訴，及於去年10月22日到懲教署總部，向投訴調查組作出投訴；投訴調查組亦於同年11月1日通知他投訴獲確立。

直至今年5月29日，陳先生於等待32星期後，終於就2項投訴獲得回覆。惟他批評懲教署回覆「似係為自己留後路，得唔到清晰答覆」，直言「完全不能接受」。

曾在白沙灣懲教所服刑的釋囚陳先生（化名）屢次投訴懲教署，指自己服刑期間曾經連續兩個月工作，完全沒有休假。（張美華攝）

認為沒有充足證據證明或否定相關指稱。 陳先生收到懲教署回覆，他認為答覆模棱兩可

每周休兩個半天 取代一天休假

就陳先生在白沙灣懲教所廚房工作期間，從未獲「廚房導師」安排休假的第一項投訴。懲教署回覆指陳於2017年至7月中至9月中，其休假安排被改以兩個半天取代一天的休假，並指部分內容獲得證實。

另外，就陳先生投訴有懲教署職員懷疑在「所員休息簿」中偽造記錄，指他每星期獲安排一天休假的第二項投訴，則獲懲教署以「認為沒有充足證據證明或否定相關指稱」回應投訴。

陳先生批評懲教署的答覆不實，指從來未聽過懲教署有「放半日假」的規定和指引。他指如果懲教署所言屬實，就應拿出閉路電視錄影作證據，證明他曾放假。他亦不滿懲教署回覆「模棱兩可」，直言從第一次投訴至今，「懲教署好似制止緊自己嘅投訴，所謂嘅公平、公開、公正投訴制度，根本就一啲都冇」，又謂「冇諗過咁複雜嘅投訴，只係獲得咁短嘅回覆」。

陳先生透露獲悉投訴結果後，已隨即向懲教署投訴上訴委員會提出上訴。他強調一直堅持，全因「公道」二字。又謂若上訴失敗，又或得到的上訴結果不合理的話，將會提出司法覆核，並交由法庭處理投訴個案。

工黨張超雄形容今次個案最大問題是懲教署「自己人查自己人」，促請懲教署應參考監警會，設立「監懲會」代替現時懲教署監察懲教署的情況。（張美華攝）

張超雄批懲教署「自己人查自己人」

工黨張超雄形容今次個案最大問題是懲教署「自己人查自己人」，雖然投訴委員會由獨立於軍裝職系的文職人員擔任主席，成員亦包括由行政長官委任的神職人員等；但整個調查過程，均沒有獨立監察，直言是「完全封閉」，欠缺透明度。

他續指，懲教署處理投訴逾32星期，遠超18星期的承諾，處方有需要作出交代。他同時促請懲教署應參考監警會，設立「監懲會」代替現時懲教署監察懲教署的情況。

懲教署：在廚房工作會獲安排輪休

懲教署不評論個別個案。發言人表示，按現行機制，投訴調查組一般會在18個星期內完成調查工作；惟如投訴個案複雜而未能在18個星期內完成調查，會通知投訴人進度。投訴人如對調查結果感到不滿，可以書面向懲教署投訴上訴委員會提出上訴。

發言人表示，根據法例規定，在囚人士不得在星期日及重要節日從事工作；不過懲教院所會因應院所運作需要，指派在囚人士於不同崗位例如廚房工作，而為維持在囚人士膳食供應，在廚房內工作的在囚人士每周休息安排為輪休制，分批在周內休息。