地產業2018年收益逾2000億　創十年新高　經紀及代理業盈餘反跌

統計處表示，在2009年至2018年期間，香港地產業普遍呈上升的趨勢。地產業的總收益從2009年的1,306億元，增至2018年的 2,176億元創新高，平均每年升幅達5.8%。至於地產業的就業人數在十年間增加8,200人，平均每年增幅為0.8%。 報告發現，在地產業的三大行業中，「地產發展及租賃業」吸金最多，佔地產業總收益七成，2018年的總收益更達1,635 億元。相反，經紀及代理業收益則最少，僅佔整個地產業10.5%，其盈餘總額平均每年更錄得跌幅。

統計處表示，在2009年至2018年期間，香港地產業普遍呈上升的趨勢，平均每年升幅達5.8%。（資料圖片）

統計處將地產業分類為三個行業，包括「地產發展及租賃業」、「地產經紀及代理業」，以及「地產保養管理服務業」。

地產發展及租賃業最賺錢

地產發展及租賃業意指通過土地發展或重建現有物業，提供新的物業作發售或租賃用途的地產發展商，以及將現有物業（如商業樓宇、工業樓宇、服 務式住宅等）出租或分租的公司。

數據顯示，本港地產業的業務收益主要以「地產發展及租賃業」為主。在2018年間，該行業佔地產業的總收益及增加價值總額分別為75.1%及78.9%，若與其餘兩個行業對比，他們只佔約一成。

此外，「地產發展及租賃業」不單吸金最多，升幅更是最強勁，其2018年的總收益更達1,635 億元，盈餘總額高達1,176億元，平均每年大增逾6%，是三個行業中之冠。

「地產發展及租賃業」2018年的總收益更達1,635 億元，佔地產業75.1%（資料圖片）

賺錢最多 就業人數最少

報告指出，在2018年，單是地產發展及租賃業的機構單位便有約6,330 間，是最多機構單位的行業。統計處解釋，部分原因是地產發展商的慣常做法，是成立一間新公司來負責進行每項發展計劃。

雖然總收益、機構單位佔最多，但行業的就業人數卻是最少。報告透露，在2018年間，該組成行業的就業人數約為17,000人，佔地產業就業總人數僅14.6%。

經紀及代理業的盈餘平均每年跌​1.7%，2018年的總收益只佔地產業的10.5%。（資料圖片）

經紀及代理業收益最少 盈餘平均每年跌​1.7%

至於「地產經紀及代理業」，其總收益則是三個行業中最少，2018年只得229億元，佔整個地產業10.5%。相反，負責提供清潔、保安等服務的「地產保養管理服務業」則有312億元，佔14.3%

雖然有總收益增加，但盈餘總額卻出現減幅。數據指出，在2018年間，「地產經紀及代理業」的盈餘總額只得25億元，平均每年跌1.7%，是三個行業中唯一有減幅的類別。

地產保養管理服務業近年放緩

在「地產保養管理服務業」中，統計處指出，其業務收益主要來自物業管理費用。不過，該行業於近年似乎逐步放緩。報告認為，除了是由於物業管理公司的運作模式和會計慣例變化外，亦可能與私人寫字樓和商鋪的空置情況上升有關。

報告解釋，在 2009年至2015年期間，這行業的總收益錄得平均每年 7.7% 的增幅，其後由2016年開始逐步放緩。另一方面，該行業的就業人數於 2016 年達 74,800 人，其後逐步下跌至2018年的70,700 人。