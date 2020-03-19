【新冠肺炎】本港首名孕婦確診　已懷孕16周　醫管局：或較易早產

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在港繼續蔓延，今天最少新增16宗確診個案，當中包括一名32歲孕婦，她已懷孕16周，曾經到意大利、杜拜，她有發燒、流鼻水，目前情況穩定。這宗是本港首宗孕婦感染新型肺炎的個案。 醫管局指，目前未有數據指孕婦染上新型病毒會容易小產，或會傳染胎兒，但就較易早產，而由於孕婦剛入院，暫未需用藥，有需要時院方會處方蛋白酶抑制劑、干擾素這兩種抗病毒藥物。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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當局在記者會上公布，本港出現首宗孕婦感染新型冠狀病毒個案，一名孕婦由外地回港，在家居檢疫期間感不適，送到瑪麗醫院治療。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，該名孕婦為32歲女子，懷孕16周，曾到意大利、杜拜，她有發燒、流鼻水，目前情況穩定。

醫管局：不會處方利巴韋林

庾慧玲稱，目前未有數據指孕婦染上新型病毒會容易小產、生畸胎，或會傳染胎兒，但就較易早產。她指，由於孕婦剛入院，暫未需用藥，而當局平衡風險後，認為現時應用的三種抗病毒藥物中，蛋白酶抑制劑、干擾素可以使用，但利巴韋林就有機會令動物生畸胎，對人類的風險就未知，因此不會使用。

庾慧玲指，醫護人員現時穿著全套保護裝備去照顧這名孕婦，而若需要為她做手術、分娩，醫護也會穿上合適裝備。