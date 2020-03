新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)持續擴散,本港各聯網的醫護響應海外「Stay home, stay lives」行動,包括沈祖堯、許樹昌、莫樹錦等名醫,呼籲市民留在家中,減少不必要的社交。

香港中大醫學院於昨夜(23日)透過社交平台上傳多名中大名醫的照片,他們均舉高寫上「I Stay at Work for You. You Stay Home for Us.」的紙張。該帖文亦翻譯成中文「為了你,我堅守崗位;為了我們,請你堅守在家」,呼籲市民留在家中,減少不必要的社交,避免外出受感染,並獲得8,000多個讚好、約4,700人分享。

其後,香港家庭醫學學院亦於今早(24日)響應活動,上傳多名醫護舉高寫上「讓我為你堅守崗位,讓您為香港靜心待家」字句的照片。

是次參與活動的中大醫學院醫生,包括中大莫慶堯醫學講座教授沈祖堯、內科及藥物治療學系系主任許樹昌、賽馬會公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山、腫瘤學系系主任莫樹錦、內科及藥物治療學系教授莫仲棠及黃秀娟、腫瘤學系龍浩鋒醫生及陳林醫生。