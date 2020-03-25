24歲六犯偷拍男重犯被捕　換官判刑再獲機會　輕判感化兩年

年僅24歲已六犯風化案的無業男，去年2月剛因偷拍女士裙底春光被判18個月感化令，不出十個月後又在港鐵站扶手電梯意圖偷拍女子裙底時被「斷正」，之後更被發現其手機內內逾90張不同地方拍下的裙底照。被告早前在觀塘法院承認10項控罪時，當時主理的女裁判官曾明言很大機會判監，惟今改在西九龍法院判刑時，一名男裁判官閱畢感化報告後，決定再輕判被告，只判24個月感化令，包括一年院舍式感化；就被告違反上一次感化令一事，亦不作追究。

被告余孝勤早前在觀塘法院認罪，案件今於西九龍法院接受判刑，被判接受感化兩年。(資料圖片)

被告余孝勤，24歲，無業，他承認1項做出有違公德的行為罪和9項企圖猥褻侵犯罪等共10項罪名。

本案原由張潔宜裁判官主理，張官上次聽畢雙方陳詞，並接受辯方申請為被告取感化報告前，曾明言法庭很大機會將判處監禁。

被告須作1年院舍式感化

案件今改由羅德泉裁決官主理；羅官閱畢感化官報告後，最終決定依從感化官建議，輕判被告24個月感化，並與上次犯案被判的18個月感化同期執行。

被告在未來2年的感化令中，需要入住基督教新生會接受1年院舍式感化，並按照感化官指示進行心理和精神治療。至於被告違反上一次感化令一事，羅官亦表示不再追究。

被告手機有92張春光照

案情指，去年11月19日下午5時許，女事主X 在太子港鐵站乘搭扶手電梯時，突然感覺左大腿後側似被觸碰，X 轉身查看時發現被告正手持手機，對正她大腿附近位置。X 立即質問被告，並發現被告手機中存有另外92張春光照；X 其後報警處理而揭發事件。

案件編號：WKCC 4228/2019