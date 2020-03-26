【新冠肺炎】蘭桂坊樂隊群組24確診　同公司4酒吧9樂隊120人隔離

蘭桂坊樂隊群組今日（26日）再增多人確診，群組宗數累計24人。衞生防護中心透露，染疫的樂隊成員曾到所屬公司旗下的4間酒吧演出，所屬公司共擁有9隊樂隊，公司124人當中已有17人確診，部份成員住在公司提供的宿舍，當局將眾人列作密切接觸者安排送入檢疫中心。 酒吧及樂隊由一間名為「Step By Step Limited」的公司持有和管理，公司註冊處資料顯示，公司董事是何克勤（Antony James HATTON）。

▼蘭桂坊Insomnia▼

中環蘭桂坊的酒吧Insomnia早前爆發疫情，當局追查下再發現，部份在該處演出的樂隊成員染疫，但樂隊同時會到另外三間酒吧演出，包括灣仔的Dusk Till Dawn及Centre Stage，以及尖沙咀的All Night Long。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日再多11人與該群組有關，包括3名在酒吧工作的人員（第413、447及451宗）、曾於潛伏期光顧的顧客（第422、428、450、442宗）、以及樂隊演出者（第432、433、434、440宗）。

連同早前確診的13人，該群組至今累計已有24人確診。

表演者：12人 #276 男 29歲 樂手 #343 男 39歲 樂手、主唱 #362 女 34歲 #367 男 38歲 #384 女 26歲 #386 男 48歲 #387 男 38歲 #389 男 43歲 #432 男 39歲 #433 男 47歲 #434 女 30歲 #440 待公布

▼灣仔Dust Till Dawn▼

+ 2

同公司擁有4間酒吧、9隊樂隊 部份樂隊成員同住宿舍

張竹君透露，四間酒吧當中有三間的服務員染病，而染疫樂隊所屬的公司擁有上述4間酒吧，旗下共9隊樂隊，全公司共124人，逾9成僱員是菲律賓籍人士，當中已有16人確診。

張續指，公司有提供宿舍，部份成員同住在灣仔恆信大廈，家居上及工作上有接觸，加上酒吧的職員及樂隊成員較密切，因此將該公司逾120人列作緊密接觸者，將獲安排入住檢疫中心。

酒吧職員：5人 #360 女 30歲 Insomnia侍應 #394 男 28歲 Insomnia侍應 #413 女 48歲 #447 待公布 #453 待公布

▼灣仔Centre Stage▼

翻查相關酒吧的網頁顯示，酒吧及樂隊由一間名為「Step By Step Limited」的公司持有和管理。根據公司註冊處資料，公司董事是何克勤（Antony James HATTON），他持有香港身份證，他亦直接及間接持有Step by Step全部股權。

▼尖沙咀All Night Long▼