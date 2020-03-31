【新肺冠炎】外傭中介生意僅餘兩成半　盼獲納入第二輪抗疫基金

受新型冠狀病毒COVID-19肺炎疫情影響，各地限制人口往來，外傭來港亦受影響。從事外傭中介及介紹所的生意大減，香港僱傭代理協會兼香港職業介紹所印尼協會主席張結民透露，行業現時面對嚴峻衝擊，各地政府限制人流往來、航班大減，行內持牌外傭公司生意至少減半，而較小型的外傭中介生意更慘淡，有可能跌至零。他促政府參考資助旅行社的做法，將外傭中介及介紹所行業納入第二輪抗疫基金，讓行業得到支援。

香港僱傭代理協會主席張結民直言，外傭中介及介紹所生意受疫情影響大受打擊。（資料圖片）

海外生意現時近乎停頓

張結民指，香港職業介紹所印尼協會旗下有二百多間印傭職業介紹所公司會員，在疫情下，外傭申請手續停擺、人員出入境被限制，致行業收入大減，但租金、人工不減，為滿足各地政府持牌要求，持牌介紹所仍須維持宿舍設備及專業翻譯人員等，預備人手24小時跟進合約要求。

他直言對行業面對極大壓力，平均生意額大減七成半：「海外生意原佔一半，現時近乎停頓，不少僱主及外傭原打算不續約，各自在本地換約，但考慮到疫情而決定續約，令本地生意亦減少了一半。」

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料關閉潮最快一個月內出現

張結民指，行內持牌登記、從事印菲傭生意的公司約有500多間，另有1,500多間屬中介。身兼海外僱傭中心總裁的他透露，其公司生意只有平日約四成，惟在行內已算不俗，由於招聘專才有一定難度，故暫沒打算裁員。



但他坦言，由於行業競爭激烈，加上原來已接近飽和，故相信如疫情持續，相信大多中介會在未來數月會陸續倒閉，首輪倒閉潮將在未來一至兩月內出現。另約一至兩成持牌公司亦有機會在未來三至四個月開始結業。他已去信行政長官林鄭月娥反映行業困境，並促港府參考資助旅行社的做法，將經營外傭僱傭行業的公司列入第二輪防疫抗疫基金，提供支援。