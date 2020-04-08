新冠肺炎｜陳肇始：美容院及按摩院較高危需關閉　延限令減風險

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府今早（8日）宣布延長早前發布的限令14日，包括規管食肆、「限聚令」、封麻將館、卡啦OK場所等，並新增關閉美容院及按摩院，全部措施劃一4月10生效，直至4月23日。 對於為何現時才關閉美容院及按摩院，食物及衞生局局長陳肇始表示，部分確診個案出現於這類場所，並形容為較高危地方。她又稱，雖然每增個案從高位回落，不過每日仍新增數字仍達雙位數，現階段仍應保持社交距離，為進一步減少社區傳播風險，切斷傳播鏈，需要繼續實施相關措施。

▼最新一輪防疫措施▼

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政府今早宣布延長繼續實施措施規管餐飲業務、表列處所及禁止羣組聚集以防止病毒在本地傳播，即包括「限聚令」；要求食肆桌子之間最少有1.5米距離；要求遊戲機中心、健身中心、卡拉OK場所關閉等措施；另額外增加封閉美容院及按摩院，全部措施劃一於4月9日生效，直至4月23日。

每日確診仍達雙位數字 現階段仍應保持社交距離

陳肇始會見傳媒表示，今日全球確診個案累計140萬宗，本港個案截至昨午（7日）已有936宗，較兩周前的387宗大幅增，當中有不少輸入個案，亦有個案沒有外遊，雖然現時每日新增個案雖從高位回落，但每日仍達雙位數字，因此現階段仍應保持社交距離。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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對於為何現時才關閉美容院及按摩院，陳肇始表示一直監察措施成效，並參考一些科學數據，了解措施是否可達致人群不聚集。她續稱，部分確診個案出現於美容院及按摩院，形容為較高危的地方，故需封閉14天，但強調未關閉的地方，並不代表無風險，希望市民保持社交距離，盡量克制自律。她又稱，

陳肇始又稱，推出「限聚令」等措施，社會大致上合作，但亦有部分人不合作，警方、食環署人員一直於不同地方巡查，過程大致暢順，期間發出提醒或警告；警方亦曾發告票，有部分個案之後或會檢控。她強調，為進一步減少社區傳播風險，切斷傳播鏈，需要繼續實施相關措施。

憲報刊登公告內容如下：

（A）延長向餐飲業務實施以下要求的有效期至二○二○年四月二十三日—



（a）餐飲處所售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食或飲用，則該處所內的顧客的數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%；

（b）任何餐飲處所內的桌子擺放布局，須確保該處所內任何2張供顧客使用或顧客正在使用的桌子之間，最少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；

（c）在任何餐飲處所內，不得有多於4人同坐一桌；

（d）任何人身處任何餐飲處所內，除於在該處所內飲食時外，須一直佩戴口罩；

（e）在容許某人進入餐飲處所前，須先為該人量度體溫；

（f）在任何餐飲處所，為在該處所的人提供消毒潔手液；

（g）暫停餐飲處所的卡拉OK活動及麻將天九活動；

（h）純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉；及

（i）餐飲業務處所内純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉。

（B）指示關閉美容院和按摩院，及延長關閉以下第599F章的表列處所的有效期至二○二○年四月二十三日—



要求以下處所停止營業—



（a）遊戲機中心

（b）浴室

（c）健身中心

（d）遊樂場所

（e）公眾娛樂場所

（f）設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）

（g）美容院（新增項目）

（h）通常供人飲酒，以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）

（i）卡拉OK場所

（j）麻將天九耍樂處所

（k）按摩院（附件一的處所除外）（新增項目）

（C）延長向會址實施的以下要求有效期至二○二○年四月二十三日—



（a）會址內進行的所有卡拉OK及麻將天九活動必須暫停；

（b）任何人身處該會址內，在可行情況下及除於在該處所內飲食時外，須一直佩戴口罩；

（c）在容許某人進入該會址前，須先為該人量度體溫；及

（d）須在該會址為在該處所的人提供消毒潔手液。



（D）第599G章下有關禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集繼續生效至二○二○年四月二十三日