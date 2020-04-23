教育城推免費網上教學套件　配備1TB雲端及Office　逾200教師登記

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，政府早前宣布全港學校「無限期」停課直至另行通告，不少學校開始跟上時代的步伐，採用電子學習追趕課時。香港教育城早前與微軟推出「網上教學普及計劃」，向教師會員免費提供通訊協作軟件Teams及Office網上版應用程式，截至目前已有超過200人登記啟用。 有小學教師認為，目前已逐漸適應停課期間教學模式的轉變，利用相關雲端平台能有效整合教材、收發功課以至教師團隊之間傳閱文件。然而，他指出，並非每名低年級學生擁有個人電子設備，因此於復活節後才隔日辦實時教學課堂。

基督教宣道會宣基小學教師於OneNote雲端平台分享教學策略及共同設計教材。（受訪者提供）

教育城行政總監鄭弼亮接受《香港01》訪問時表示，停課期間教育界對網上教學工具有很大需求，但對於部分教師來說，如何有效應用最新科技是一項挑戰。他認為，學校選用電子教學平台時應有前瞻性，復課後可繼續延伸使用，因此繼續與微軟合作為教師提供免費平台。

學校原依賴面授教學 短期在校內設電子教學伺服器有困難

本港學校目前普遍依賴面授教學，電腦軟件通常屬於輔助角色。鄭弼亮認為，教師在普通文書軟件使用上問題不大，但進一步使用協作平台時，問題會變得相對複雜，部分學校在短期內架設電子教學伺服器較困難，因此採用現存功能建構完善的平台，相對容易轉移教學內容。

基督教宣道會宣基小學於3年前推行自攜裝置（BYOD）政策，教育局宣布停課後，其校內教師團隊於農曆年假後首日回校熟習使用微軟平台，約一星期後已能順利銜接至網上教學。該校目前實時教學及錄影教學並行，小四至小六級每日上午9時至中午12時為實時教學，每天均設中英數課堂，平均每節半小時；常識科則隔日上課，該些日子便會延長「放學時間」至12時30分。

何亦橋於Microsoft Teams平台開設體育教師群組，與各校體育老師交換資訊。（受訪者提供）

低年級生只提供錄影教學 有學校為教師及家長提供培訓​

至於小一至小三級的電子教學略有不同，該校學生支援範疇主任（訓育及輔導與課外活動）何亦橋表示，由於低年級學生通常尚未有個人電子設備，因此目前只提供錄影教學。他續指，學校計劃在復活節假後，亦會為低年級學生提供實時教學，但只會隔日上課；各年級的實時教學科目亦計劃擴至體藝科、音樂科及普通話科等。

何亦橋認為，目前已過電子教學的適應期，但教師仍需適應實時教學為教學模式帶來的轉變，例如要熟習操作教學軟件各項功能細節。

黃埔宣道小學電腦科科主任羅淑嫻則表示，該校自2月起使用微軟雲端OneDrive，作收發功課、教材分享之用，但直言停課初期時，常接觸電子教學的教師不多，因此已為教學團隊及家長提供培訓班，以便他們在停課期間使用。

教育城的教師會員可於「網上教學普及計劃」專頁登記，取得Office 365 A1帳戶使用Microsoft Teams及其他Office 365功能進行網上教學。（資料圖片／鄭子峰攝）

微軟與教育城合作讓教師獲教育軟件及平台

微軟公共事務部教育事務專員陳裕斌表示，政府於2月底推「停課不停學」計劃，看到教育界對電子教學工具的需求，他相信在持續停課期間，不少學校均希望使用不同電子教學平台，但部分礙於技術問題未能成事。他表示，是次與教育城合作，能讓教師以個人形式獲得教育版軟件及平台，相關工具同時使用於個人電腦操作系統、Android及iOS等平台。

教育城的教師會員可於「網上教學普及計劃」專頁登記，取得Office 365 A1帳戶使用Microsoft Teams及其他Office 365功能進行網上教學。Microsoft Teams具備聊天、會議、共同合作及創作等功能，線上會議不設時限，可容納最多250名參加者。相關平台亦設錄影功能，教師可錄影網上課節讓同學重溫。

持有帳戶的教師可在Teams平台互相交流、建立或加入不同群組，共享教學資源。每個帳戶並配備1TB商務版OneDrive雲端容量，可同時支援Word、Excel、PowerPoint網上應用程式。截至4月初，已有超過200名教師登記啟用，並參加網上教學視像培訓。