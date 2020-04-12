【新冠肺炎】無軟尺無指引如何量1.5米　食環職員：靠自己理解

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，政府於3月底就食肆推出「限客令」，措施包括餐桌間須有1.5米距離，或有隔板阻隔。不過措施究竟如何具體執行，惹來不少爭議，例如如何量度1.5米。 有食環署職員表示，部門並無提供清晰指引，亦沒有講解如何巡查，職員都是臨時授命執法；部門亦未提供軟尺，收到的指示為毋須量度（without taking out measurement）。職員直言「1.5米（長度）係幾長靠自己理解」。至於網上見到以軟尺量度距離，他估計應主要為警員。 食環署回覆只表示，在規例實施前，向相關員工作出簡介及提供指引，但未有回應職員究竟應如何量度餐桌距離。

▼限聚令升級延長▼

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食環署職員：餐桌1.5米距離係幾長靠自己理解

食肆「限客令」於3月28日下午6時正式生效，暫時有效期至4月23日，措施包括顧客數量不可超過總座位的一半；餐桌間需最少有1.5米的距離，或中間放有隔板；每桌不得多於4人等。

食環署環境衞生組職員W先生表示，除了消毒確診者單位，規例實施後，亦需巡查食肆是否違規，一日可巡查約60間。不過他坦言，食環署並無提供具體指引，「我所知嘅（規例）同你哋知嘅一樣，無更加多資料」，部門並無講解如何量度桌子間的距離，甚至未提供軟尺，直言「1.5米（長度）係幾長靠自己理解」。至於網上見到以軟尺量度距離的人員，他估計應主要為警員。

一把軟尺要輪流用

環境衞生組職員向來都需巡查食肆，不過原本只處理滲水問題的滲水投訴調查聯合辦事處，亦臨危受命需巡查食肆。滲水辦職員Y小姐表示，在新規例實施前不足一日，突然被告知需要輪流巡查食肆是否遵守限客令，一般於午膳及晚市巡查。

Y小姐稱，部門並未講解如何巡查、量度1.5米的距離，只是上司透過短訊提到，毋須量度（without taking out measurement）作合理判斷。她指，實施初期一直未獲發軟尺，直至宣布禁令延長的翌日，其部門方獲得一把軟尺，由各人輪流使用。

食環署回覆只表示，在規例實施前，向相關員工作出簡介及提供指引，但未有回應職員究竟應如何量度餐桌距離。