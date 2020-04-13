逾十名市民聚集悼念被磚擊斃外判清潔工　稱不違限聚令

上水大會堂外在去年11月發生衝突，一名70歲食環署外判清潔工人在旁拍攝時頭部中磚，終告不治。 市民今日（13日）自發獻花儀式，每次4人在北區大會堂鞠躬及擺花。不過，周圍仍有多人聚集及合照，惟現場亦未有警方在場勸喻及警告。有參與市民指出，他們今日的活動無違反限聚令，地點亦並非密閉空間，「我哋係一個守法嘅人，唔會令政府難做。」

市民今日自發獻花儀式，周圍有逾十人聚集及合照。（張浩維攝）

因應新冠肺炎疫情持續，政府早前發出「限聚令」，禁止多於4人聚集，違者可被票控罰款2000元。下午12時，逾十人在大會堂外集合，有人手白花白花，並放在大會堂外悼念，每次限四人鞠躬及擺花，全部人都戴上口罩。活動開始後，工聯會前立法會議員鄧家彪亦有現身。

不過，就現場所見，雖然現場限人數拜祭，但周圍仍有多人聚集及合照，現場亦未有警方在場勸喻及警告。

+ 2

「訴求不代表我」

市民林女士說，當初死者只是在現場清潔，不解為何有人用磚攻擊他。林女士又指，有年輕人對社會「有破壞無建設」，不明白背後有人推使他們的動機。她批評，示威者提及的訴求只是「藉口」，「送中（修訂逃犯條例）都已經撤回啦！」她又認為「五大訴求」是未見其利、先見其害的事，導致不少人失業及家庭破裂。

認為無違反限聚令

林女士坦言擔心自身健康，故會遵守政府訂出的規例，已商量好每次不超過四人鞠躬及保持距離，因此認為「問題不大」，「我哋係一個守法嘅人，唔會令政府難做。」

另一參與市民表示，他們今日的活動地點的空曠位間，並非密閉。