【抗疫基金】四成音樂人生活有困難　批政府資助杯水車薪

新冠肺炎病毒持續，本港各行各業均受到影響。香港音樂人工會一項調查顯示，30%受訪者在音樂方面的總收入減少1萬元至2萬元；39%則收入減少2萬元至10萬元。 另外，有近四成受訪者表示，按現時的收支情況，生活上已經出現困難；有13.8%受訪者表示，按現時收支情況，僅能支撐生活一個月。 工會直言政府在第二輪防疫抗疫基金中，給予自僱人士的7,500元的資助是「杯水車薪」，要求政府將津貼改為連續發放三個月。

香港音樂人工會一項調查顯示，30%受訪者在音樂方面的總收入減少1萬元至2萬元；39%則收入減少2萬元至10萬元。（侯彩琳攝）

香港音樂人工會於今年3月進行網上問卷調查，並收集約500份問卷，受訪者主要從事表演工作、教學工作或表演教學兼備。

調查結果顯示，有31%受訪者於音樂方面的工作總收入減少1萬元以下；近30%收入減少1萬元至2萬元；39%受訪者收入減少2萬元至逾10萬元。而在疫情爆發之前，有約一半受訪者收入為8,000元至2.5萬元。

而在私人教學的收入方面，有44%受訪者收入減少1萬元以下，而減少逾2萬元至10萬元的則有20%。而學校教學方面，有28%收入減少為1萬元以下。而音樂表演的收入方面，亦有34%受訪者收入減少1萬元以下。

另外，有近四成受訪者表示，按現時的收支情況，生活上「已經出現困難」。有13.8%受訪者表示，按現時收支情況，僅能支撐生活一個月。

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，包括資助僱主出糧，及向有供強積金的自僱人士，發放一筆過7,500 元津貼。工會直言該筆資助是「杯水車薪」，且在音樂界拖糧、假自僱的情況嚴重，因此不少從業員未有強積金戶口，故取得資助有困難。

另外，政府在第一輪防疫抗疫基金中，撥款1.5億元予藝文界，當中5500萬元交由藝術發展局，惟個人藝術工作者未能受惠。

工會要求藝發局放寬資助申請門檻至所有表演場地受影響的音樂人，並將資助自僱人士的7,500元津貼改為連續發放三個月。而長遠而言，應設立失業救濟金。

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