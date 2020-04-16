【抗疫基金】輔導治療機構生意額下跌　促政府發放一次過津貼

新型冠狀病毒疫情持續，政府日前公布第二輪防疫抗疫基金。 輔導治療及培訓業界今日（16日）召開記者會，稱於4月中進行調查，並獲25個機構回覆。調查發現，超過一半機構生意額下跌超過80%，更有超過八成受訪輔導、治療師月入下跌五成以上。他們促請政府發放一次過津貼，及顧及無強積金供款人士的需要，發放為期6個月的津貼。

輔導治療及培訓業界促請政府發放一次過津貼，及顧及無強積金供款人士的需要，發放為期6個月的津貼。 （盧翊銘攝）

輔導治療及培訓專業同盟於4月15日，就業界受影響程度進行調查，獲25個機構回覆、共約有200人。

調查發現，52%受訪機構於2月及3月的生意額，較去年同期下跌超過80%；有34.8%的機構更稱會於1至2個月內倒閉、43.5%則會於半年至一年內倒閉。至於個別輔導、治療及培訓師，有58.3%的受訪人士月入減少一半至八成，更有25%稱月入減少多於八成。

同盟召集人温成顯稱，部分私營機構自今年1月下旬起，因求助者減少及外展服務停頓，加上部分求助者面對財政困難，令機構收入大減。（盧翊銘攝）

同盟召集人温成顯稱，部分私營機構自今年1月下旬起，因求助者減少及外展服務停頓，加上部分求助者面對財政困難，令機構收入大減。他們希望政府能夠向營運機構提供一次過津貼，按處所面積大小發放3萬至10萬元；並向無參與強積金計劃的業界人士發放每月7500元，用稅單作申請準則，為期6個月。