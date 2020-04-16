監警會案｜質疑會方查示威活動越權　社工呂智恆求覆核裁敗訴

修訂《逃犯條例》的爭議引發連串示威及衝突，而監警會決定主動研究去年6月9日起的相關示威遊行活動。惟社工呂智恆質疑監警會的做法屬越權，並提出司法覆核。案件於上周二審理後，高等法院今(16日)頒下判詞，裁定呂敗訴，並須支付對方訟費。

社工呂智恆質疑監警會調查示威活動越權，申請司法覆核被裁敗訴。(朱棨新攝)

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呂稱提覆核是要拆穿林鄭的擋箭牌

申請人為呂智恆，答辯人為監警會。案件因應本港的新冠肺炎疫情，於本月7日採用視像會議系統進行聆訊。

呂得悉敗訴後在庭外表示，有人批評他不等監警會先出報告，便提出覆核申請。惟呂強調，其訴求是成立獨立調查委員會。而監警會沒有傳召證人權力，呂不接納其報告。又稱提出司法覆核，是要拆穿特首林鄭月娥不成立獨立調查委員會的「擋箭牌」。呂稱他很希望上訴，但要先和律師團體商討。

指研究屬調查性質 疑會方越權

代表呂的律師早前陳詞指，監警會在去年7月及8月的新聞稿提到，會就同年6月起發生的大型公眾活動進行「研究（study）」。呂認為「研究」屬調查性質，包括作出事實裁斷和分析，惟《監警會條例》的條文中，並沒有列明監警會擁有任何進行調查的權力，監警會只能就匯報投訴進行審視及提出建議。律師又指，若監警會和警察投訴課就相同投訴有不同結論，會引起混亂。

會方強調不會作事實裁斷

惟監警會的代表反駁指，該「研究」只是按時序整理資訊，然後評估情況及提出建議，以便對於事件有一個完整的理解。它不是調查性質，亦不會作出事實裁斷。監警會一方強調，有關「研究」有助監警會履行職能。若其結果與警察投訴課的結果不一致，可令警察投訴科審視其調查結果。

案件編號：HCAL2924/2019