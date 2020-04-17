百佳須停賣Pure Tassie蘋果黑加侖子汁　檢測顯示霉菌毒素超標4倍

食物環境衞生署食物安全中心今（17日）公布，由澳洲進口的Pure Tassie品牌瓶裝果汁飲品樣本受霉菌毒素「棒曲霉素」污染，檢出含量超出中心行動水平，中心正跟進事件。 發言人指，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品。動物研究顯示攝入大量棒曲霉素可引致肝臟、脾臟及腎臟受損，以及對免疫系統造成毒性損害。至於人類，有報告指會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。發言人續稱，進口商百佳超級市場已將所有批次的受影響產品停售及下架，並展開回收。

涉事的Pure Tassie蘋果黑加侖子汁受污染，食安中心已下令經銷商下架及進行回收。（網上圖片）

產品資料如下：

產品名稱：Organic Apple & Blackcurrant Juice

品牌：Pure Tassie

原產地：澳洲

進口商／分銷商：百佳超級市場（香港）有限公司

容量：每瓶一點五公升

此日期前最佳：二○二○年十月六日



發言人表示，中心透過恆常的食物監測計劃，從紅磡一超級市場抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含十億分之二百六十的棒曲霉素，超出中心採用的行動水平十億分之五十，超出上限四倍，有關水平與食品法典委員會關於蘋果或蘋果汁內的棒曲霉素標準一樣。

市民可於辦公時間致電該進口商／分銷商熱線2606 8658查詢上述產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬元及監禁6個月。



中心會知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

